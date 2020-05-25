Пн, 25.05.2020
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Новая запись на прием к врачу - только осенью. Известно, кого примут в первую очередь

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

С 29 мая больницы расширяют услуги в дневных стационарах, а с 3 июня оказание услуг будет возобновлено полностью. Однако это не означает, что пациенты могут сразу отправляться к специалистам или на обследования. Об этом пишет Diena.

В крупных больницах Риги новые пациенты смогут записаться на прием не раньше осени. Такая ситуация сложилась из-за того, что с 20 марта на два месяца больницы прекратили оказание плановых услуг, отменив записи для нескольких тысяч пациентов, и после возобновления услуг в первую очередь будут обслуживать именно их.

В Рижской Восточной больнице было отменено почти 7000 визитов, и планируется, что для обслуживания этих пациентов потребуется от четырех до пяти месяцев, а прием новых начнется только после этого. 

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