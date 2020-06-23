В Терветском крае, возможно, утонул человек; поиски спасателей пока успехом не увенчались

Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в понедельник не смогли найти в Терветском крае, возможно, утонувшего человека. Работы по поиску продолжатся и во вторник, сообщает агентство LETA.
В понедельник в 17:28 VUGD получила информацию, что в озере в Терветском крае тонет человек. Указанное место обыскали с помощью лодки, однако человек найден не был. Возможное место утопления осмотрели и водолазы, но и это не дало результатов.
С наступлением темноты розыскные работы были прерваны. Во вторник вместе с сотрудникам Госполиции спасатели продолжат поиски пропавшего.
За прошедшие сутки VUGD также в 19 случаях оказала помощь различного рода, например, в Риге человеку помогли снять кольцо с опухшего пальца.
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