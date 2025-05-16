Видео Возможно, в ночном клубе Старой Риги девушке подсыпали наркотики

Лето становится ближе, активность в ночных клубах повышается. Однако в связи с этим все чаще стали появляться сообщения о возможном сознательном одурманивании девушек. О таком опыте в ночном клубе Старой Риги передаче TV3 Bez Tabu рассказала одна рижанка.
Инцидент произошел несколько недель назад. По словам анонимной женщины, она выпила в ночном клубе крепкий коктейль.
Девушка, которая сама ничего не помнит из произошедшего, говорит, что, по словам друзей, она примерно через час после распития последнего напитка не смогла пошевелиться. Компания на следующее утро решила, что, скорее всего, проблемы со здоровьем вызваны содержанием напитка.
Бар, в котором произошел инцидент, принадлежит известному в Латвии музыканту.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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