Видео Возможно, в ночном клубе Старой Риги девушке подсыпали наркотики

Инцидент произошел несколько недель назад. По словам анонимной женщины, она выпила в ночном клубе крепкий коктейль.

Девушка, которая сама ничего не помнит из произошедшего, говорит, что, по словам друзей, она примерно через час после распития последнего напитка не смогла пошевелиться. Компания на следующее утро решила, что, скорее всего, проблемы со здоровьем вызваны содержанием напитка.