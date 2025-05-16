"Мы увидим, что будет с Украиной и Россией": Трамп прогнозирует время встречи с Путиным

"Мы увидим, что будет с Россией и Украиной. Сейчас пора домой... Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать. Мы это сделаем. Мы должны это сделать", - сказал Трамп в ходе визита на Ближний Восток.

Трамп заявил, что тогда "в течение двух-трех недель мир станет гораздо более безопасным местом".

Трамп неоднократно выражал готовность отправиться в Турцию, чтобы присоединиться к первым за три года прямым мирным переговорам России и Украины, настаивая на том, что по украинскому вопросу ничего не продвинется вперед, пока он не встретится с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправился в Турцию, но заявил, что не будет участвовать в переговорах с российской делегацией, когда Путин отверг прямые переговоры.

Зеленский призвал Путина приехать и начать переговоры напрямую, чтобы доказать, что он всерьез думает о мире.

Путин инициировал прямые переговоры, но Россия направила в Турцию делегацию более низкого уровня.