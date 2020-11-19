На президентских выборах в Молдове победила проевропейский кандидат. Это конец влияния России?

Кандидат от оппозиции Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове 15 ноября. Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, который считается одним из самых заметных сторонников президента России Владимира Путина на постсоветском пространстве. Означает ли победа проевропейски настроенной Санду падение российского влияния в Молдове?

После победы Санду обратилась к своим сторонникам, чтобы поблагодарить их за доверие и обозначить политические цели. Часть своего выступления она произнесла на русском языке, что можно расценить как обращение к русскоязычному населению Молдовы, так и как сигнал к России, с которой Молдова имеет тесные экономические отношения, сообщает RFE/RL.

"Мы создадим страну, где важные должности будут занимать люди независимо от их национальности. Мы будем развивать сбалансированную внешнюю политику, основанную на национальных интересах Молдовы и прагматическом диалоге со всеми странами", - сказала Санду в своем обращении.

Президентские выборы предложили две принципиально разные конкурирующие геополитические концепции и в значительной степени рассматривались как референдум по внешней политике Молдовы.

Бывший президент Игорь Додон не стесняется публично восхищаться Путиным, а Санду основывала свою предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией и хвалила Европейский союз.

В то время как большая часть постсоветского пространства переживает трудные времена, поражение поддерживаемого Россией президента в Молдове может вызвать у Кремля новые головные боли и помешать его усилиям по сохранению или даже усилению своего влияния в бывших советских республиках.

Кто такая Майя Санду?

Будущему президенту Молдовы 49 лет. По образованию она экономист, сообщает российское СМИ "Медуза".

Свою карьеру в госструктурах она начала в 1994 году в Министерстве экономики. В 1998 году она перешла в молдавское подразделение Всемирного банка, но в 2005 году вернулась в Министерство экономики. В 2010 году стала советником исполнительного директора Всемирного банка и переехала в Вашингтон. Она проработал на этой должности два года.

Вернувшись в Молдову в 2012 году, Санду стала министром образования. Под ее руководством был осуществлен ряд реформ, в том числе отмена обязательного требования для всех студентов изучать русский язык в 2014 году.

Санду объяснила проводившуюся тогда реформу решением властей позволить родителям самим выбирать, какие иностранные языки будут изучать их дети.

"Никто не планирует принимать меры против русскоязычных", - пояснила Санду, будучи министром образования.

Санду покинула пост министра образования в 2015 году.

В 2016 году она стала лидером ориентированной на Европу партии "Действие и солидарность". В том же году она также заняла второе место на президентских выборах.

В 2019 году Санду около полугода возглавляла правительство Молдовы. Она стала премьер-министром после того, как ее партия согласилась работать вместе с другими политическими силами, в том числе с Социалистической партией Додона, чтобы лишить олигарха Владимира Плахотнюка влияния на политику в стране.

Однако в ноябре 2019 года Санду потеряла пост премьер-министра из-за недоверия молдавского парламента к ее правительству.

Официальной причиной вотума недоверия было недовольство парламента работой министров, но, как изданию "BBC Русская служба" указали несколько источников, настоящей причиной могло быть возрождение влияния олигарха Плахотнюка или недовольство Москвы проевропейской настроенностью главы правительства.

Ограниченная власть

Санду вступит в должность президента Молдовы 23 декабря этого года. Однако ее власть в парламентской Молдове будет весьма ограничена, по крайней мере на начальном этапе, указывает RFE/RL.

Ситуация может существенно измениться, если на следующих парламентских выборах победят проевропейские партии.

Понятно, что курс Санду на Европу беспокоит Москву, но вряд ли избавиться от российского влияния получится быстро и легко.

Карту "угрозы" европейской интеграции на президентских выборах также разыграл соперник Санду Додон.

Он утверждал, что европейский курс Санду означает закрытие школ, введение широких ограничений в борьбе с Covid-19 и создание напряженности в отношениях с Россией.

"Путинский прагматизм"

Еще до выборов Кремль заявил, что Россия готова сотрудничать со следующим молдавским президентом независимо от того, кто победит на выборах.

Путин уже публично поздравил Санду с победой на выборах.

По словам историка холодной войны из Кардиффского университета Сергея Радченко, оперативное приветствие - еще одно проявление путинского прагматизма.

Этот прагматизм России проявился, например, в сотрудничестве с новым правительством Армении, которое пришло на смену павшему в результате мирных протестов пророссийскому правительству в 2018 году .

Радченко считает, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто учитывает ее России.

Между тем

критики режима Путина назвали победу Санду на выборах очередным ударом по амбициям Кремля и Путина.

Однако эксперты считают, что будущее молдавско-российских отношений во многом будет определяться успехом Санду на посту президента.

В случае Молдовы Мэтью Роянски, глава аналитического центра Kennan Institute в США, проводит параллели с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским. Зеленский победил на выборах в 2019 году, пообещав обширные реформы, но вряд ли преуспел в их проведении.