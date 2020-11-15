Майя Санду может стать президентом Молдовы - кто она такая и зачем ей TikTok?

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду победила в первом туре президентских выборов, прошедших 1 ноября. Она обошла действующего президента - Игоря Додона. Сегодня, 15 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов, и, кажется, победа Майи может быть вполне реальной! Реформы, евроинтеграция и... TikTok. Что известно о Майе Санду? Рассказываем!
Согласно информации ЦИК Молдовы, в первом туре Санду набрала 35,96% голосов. За действующего главу государства Игоря Додона отдали свои голоса 32,74% избирателей.
Что о ней известно?
Майя Григорьевна Санду появилась на свет 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР в семье Григория и Эмилии Санду.
Образование
- 1989-1994 год: обучение в Академии экономического образования Молдовы.
- 1995-1998 год: обучение в Академии государственного управления при президенте Молдовы. Тут она изучала международные отношения.
- 2010 год: окончание Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.
Карьера
Санду является сторонницей евроинтеграции. Ее карьера стартовала еще в 1994 году. Должностей она занимала немало - среди них, например, советник исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне (2010-2012).
Но в политику Молдовы она вошла в июле 2012 года: тогда Майю Санду назначили министром образования. При ней была усилена система контроля над сдачей экзаменов: в аудиториях установили камеры, а на входе - металлоискатели.
Помимо этого, Санду выступила с инициативой реформировать Кодекс об образовании. Поправки гласили: сделать образование обязательным до 18-летнего возраста, запретить директорам школ занимать свой пост более двух сроков подряд, ввести как обязательный предмет английский язык, а русский изучать факультативно. Новый кодекс с поправками вступил в силу в 2014 году.
В 2015 году Майя ушла с поста министра. В конце этого же года она заявила о создании проевропейского политического движения "Сделай /шаг/ с Майей Санду". Позднее движение преобразовали в партию "Действие и солидарность", она стала ее главой.
- Первые президентские выборы в качестве кандидата
Осенью 2016 года Санду заняла второе место на выборах с 47,89% голосов. Игорь Додон тогда получил 52,11% голосов.
В июне прошлого года Майя стала премьер-министром Молдовы. Правительство Санду просуществовало до ноября 2019 года. 12 ноября 2019 года фракции Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы выразили вотум недоверия Кабмину Санду - после этого правительству пришлось уйти в отставку.
- Выборы в 2020-м
18 июля 2020 года Санду выступила в качестве кандидата от партии "Действие и солидарность". Первый тур выборов прошел 1 ноября 2020 года. Согласно результатам обработки 99% бюллетеней, экс-премьер обогнала действующего президента Додона в первом туре. К слову, эксперты полагают, что такой успех - благодаря поддержке граждан, живущих за пределами страны.
К слову, команда Майи, по ее признании "Дождю", довольно молода. Кажется, что доказывать это не нужно, ведь у нее есть свой аккаунт в TikTok, где она продвигает свои идеи и просто знакомит с собой молодежь.
Тут, например, женщина немного рассказывает о своей семье:
@maiasandu2020
Pe 1 noiembrie votează Maia Sandu! ##maiasandu2020♬ original sound - MaiaSandu
А тут просто готовит омлет:
@maiasandu2020
Omletă sau scrob? Ce preferați pe 15 noiembrie?♬ original sound - MaiaSandu
5 основных аспектов ее предвыборной программы:
- Справедливость, порядок, дисциплина. Реформа юстиции. В системе будут работать только достойные люди.
- Рабочие места в городах и селах, развитие бизнеса, доступ к дешевому финансированию, помощь государства предпринимателям.
- Повышение минимальной пенсии до уровня прожиточного минимума.
- Запуск проекта "Европейское село", который будет помогать каждый год привлекать на развитие сел больше финансирования.
- Интеграция в ЕС.
"Я хочу, чтобы все было хорошо у всех граждан Молдовы - независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности. Я буду работать над тем, чтобы каждый человек в нашей стране мог с уверенностью смотреть в будущее, не опасаясь за себя и свою семью. И я надеюсь, что мы доживем до того дня, когда политики больше не осмелятся натравливать нас друг на друга", - сказала в интервью Deutsche Welle Майя Санду.
Что еще известно о Майе?
- Политик знает четыре языка: румынский, английский, русский и испанский.
- Она не замужем, детей нет.
- Санду планирует бороться с российской пропагандой.
- Майя поддерживает ЛГБТ, чем пытаются пользоваться оппоненты, распространяя слухи о ее сексуальной ориентации.