Майя Санду может стать президентом Молдовы - кто она такая и зачем ей TikTok?

Согласно информации ЦИК Молдовы, в первом туре Санду набрала 35,96% голосов. За действующего главу государства Игоря Додона отдали свои голоса 32,74% избирателей.

Что о ней известно?

Майя Григорьевна Санду появилась на свет 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР в семье Григория и Эмилии Санду.

Образование

1989-1994 год: обучение в Академии экономического образования Молдовы.

обучение в Академии экономического образования Молдовы. 1995-1998 год: обучение в Академии государственного управления при президенте Молдовы. Тут она изучала международные отношения.

обучение в Академии государственного управления при президенте Молдовы. Тут она изучала международные отношения. 2010 год: окончание Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Карьера

Майя Санду ФОТО: Reuters/ScanPix

Санду является сторонницей евроинтеграции. Ее карьера стартовала еще в 1994 году. Должностей она занимала немало - среди них, например, советник исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне (2010-2012).

Но в политику Молдовы она вошла в июле 2012 года: тогда Майю Санду назначили министром образования. При ней была усилена система контроля над сдачей экзаменов: в аудиториях установили камеры, а на входе - металлоискатели.

Помимо этого, Санду выступила с инициативой реформировать Кодекс об образовании. Поправки гласили: сделать образование обязательным до 18-летнего возраста, запретить директорам школ занимать свой пост более двух сроков подряд, ввести как обязательный предмет английский язык, а русский изучать факультативно. Новый кодекс с поправками вступил в силу в 2014 году.

Майя Санду ФОТО: AFP/Scanpix

В 2015 году Майя ушла с поста министра. В конце этого же года она заявила о создании проевропейского политического движения "Сделай /шаг/ с Майей Санду". Позднее движение преобразовали в партию "Действие и солидарность", она стала ее главой.

Первые президентские выборы в качестве кандидата

Осенью 2016 года Санду заняла второе место на выборах с 47,89% голосов. Игорь Додон тогда получил 52,11% голосов.

В июне прошлого года Майя стала премьер-министром Молдовы. Правительство Санду просуществовало до ноября 2019 года. 12 ноября 2019 года фракции Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы выразили вотум недоверия Кабмину Санду - после этого правительству пришлось уйти в отставку.

Выборы в 2020-м

18 июля 2020 года Санду выступила в качестве кандидата от партии "Действие и солидарность". Первый тур выборов прошел 1 ноября 2020 года. Согласно результатам обработки 99% бюллетеней, экс-премьер обогнала действующего президента Додона в первом туре. К слову, эксперты полагают, что такой успех - благодаря поддержке граждан, живущих за пределами страны.

Майя Санду ФОТО: Reuters/ScanPix





К слову, команда Майи, по ее признании "Дождю", довольно молода. Кажется, что доказывать это не нужно, ведь у нее есть свой аккаунт в TikTok, где она продвигает свои идеи и просто знакомит с собой молодежь.

Тут, например, женщина немного рассказывает о своей семье:



А тут просто готовит омлет:

5 основных аспектов ее предвыборной программы:

Справедливость, порядок, дисциплина. Реформа юстиции. В системе будут работать только достойные люди. Рабочие места в городах и селах, развитие бизнеса, доступ к дешевому финансированию, помощь государства предпринимателям. Повышение минимальной пенсии до уровня прожиточного минимума. Запуск проекта "Европейское село", который будет помогать каждый год привлекать на развитие сел больше финансирования. Интеграция в ЕС.

"Я хочу, чтобы все было хорошо у всех граждан Молдовы - независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности. Я буду работать над тем, чтобы каждый человек в нашей стране мог с уверенностью смотреть в будущее, не опасаясь за себя и свою семью. И я надеюсь, что мы доживем до того дня, когда политики больше не осмелятся натравливать нас друг на друга", - сказала в интервью Deutsche Welle Майя Санду.

Что еще известно о Майе?