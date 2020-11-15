Вс, 15.11.2020
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Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый

Майя Санду может стать президентом Молдовы - кто она такая и зачем ей TikTok?

Майя Санду

ФОТО: EPA/Scanpix

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду победила в первом туре президентских выборов, прошедших 1 ноября. Она обошла действующего президента - Игоря Додона. Сегодня, 15 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов, и, кажется, победа Майи может быть вполне реальной! Реформы, евроинтеграция и... TikTok. Что известно о Майе Санду? Рассказываем!

Согласно информации ЦИК Молдовы, в первом туре Санду набрала 35,96% голосов. За действующего главу государства Игоря Додона отдали свои голоса 32,74% избирателей.

Что о ней известно?

Майя Григорьевна Санду появилась на свет 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР в семье Григория и Эмилии Санду.

Образование

  • 1989-1994 год: обучение в Академии экономического образования Молдовы.
  • 1995-1998 год: обучение в Академии государственного управления при президенте Молдовы. Тут она изучала международные отношения.
  • 2010 год: окончание Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Карьера

Майя Санду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Санду является сторонницей евроинтеграции. Ее карьера стартовала еще в 1994 году. Должностей она занимала немало - среди них, например, советник  исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне (2010-2012).

Но в политику Молдовы она вошла в июле 2012 года: тогда Майю Санду назначили министром образования. При ней была усилена система контроля над сдачей экзаменов: в аудиториях установили камеры, а на входе - металлоискатели.

Помимо этого, Санду выступила с инициативой реформировать Кодекс об образовании. Поправки гласили: сделать образование обязательным до 18-летнего возраста, запретить директорам школ занимать свой пост более двух сроков подряд, ввести как обязательный предмет английский язык, а русский изучать факультативно. Новый кодекс с поправками вступил в силу в 2014 году.

Майя Санду

ФОТО: AFP/Scanpix

В 2015 году Майя ушла с поста министра. В конце этого же года она заявила о создании проевропейского политического движения "Сделай /шаг/ с Майей Санду". Позднее движение преобразовали в партию "Действие и солидарность", она стала ее главой. 

  • Первые президентские выборы в качестве кандидата

Осенью 2016 года Санду заняла второе место на выборах с 47,89% голосов. Игорь Додон тогда получил 52,11% голосов.

В июне прошлого года Майя стала премьер-министром Молдовы. Правительство Санду просуществовало до ноября 2019 года. 12 ноября 2019 года фракции Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы выразили вотум недоверия Кабмину Санду - после этого правительству пришлось уйти в отставку.

  • Выборы в 2020-м

18 июля 2020 года Санду выступила в качестве кандидата от партии "Действие и солидарность". Первый тур выборов прошел 1 ноября 2020 года. Согласно результатам обработки 99% бюллетеней, экс-премьер обогнала действующего президента Додона в первом туре. К слову, эксперты полагают, что такой успех - благодаря поддержке граждан, живущих за пределами страны. 

Майя Санду

ФОТО: Reuters/ScanPix



К слову, команда Майи, по ее признании "Дождю", довольно молода. Кажется, что доказывать это не нужно, ведь у нее есть свой аккаунт в TikTok, где она продвигает свои идеи и просто знакомит с собой молодежь.

Тут, например, женщина немного рассказывает о своей семье:
 

@maiasandu2020

Pe 1 noiembrie votează Maia Sandu! ##maiasandu2020

♬ original sound - MaiaSandu

А тут просто готовит омлет: 

@maiasandu2020

Omletă sau scrob? Ce preferați pe 15 noiembrie?

♬ original sound - MaiaSandu

5 основных аспектов ее предвыборной программы: 

  1. Справедливость, порядок, дисциплина. Реформа юстиции. В системе будут работать только достойные люди.
  2. Рабочие места в городах и селах, развитие бизнеса, доступ к дешевому финансированию, помощь государства предпринимателям. 
  3. Повышение минимальной пенсии до уровня прожиточного минимума.
  4. Запуск проекта "Европейское село", который будет помогать каждый год привлекать на развитие сел больше финансирования.
  5. Интеграция в ЕС.

"Я хочу, чтобы все было хорошо у всех граждан Молдовы - независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности. Я буду работать над тем, чтобы каждый человек в нашей стране мог с уверенностью смотреть в будущее, не опасаясь за себя и свою семью. И я надеюсь, что мы доживем до того дня, когда политики больше не осмелятся натравливать нас друг на друга", - сказала в интервью Deutsche Welle Майя Санду.

Что еще известно о Майе?

  • Политик знает четыре языка: румынский, английский, русский и испанский.
  • Она не замужем, детей нет.
  • Санду планирует бороться с российской пропагандой.
  • Майя поддерживает ЛГБТ, чем пытаются пользоваться оппоненты, распространяя слухи о ее сексуальной ориентации. 

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