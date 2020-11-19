Что видят люди на передовой? Опыт работника пункта забора анализов на коронавирус

- Работников проверяют тоже на добровольной основе или при наличии симптомов.

- То есть такого правила, что, например, раз в десять дней нужно сдать тест, нет?

- Сейчас такого нет. Весной были периодические проверки. Но не так много, потому что мы основательно защищены. Для нас риск заражения, как я считаю, минимальный. У нас респираторы, очки, визоры, комбинезон, перчатки, постоянная дезинфекция рук и, конечно же, улица.

- Люди семьями тоже приезжают?

- Приезжают и семьями, по четыре человека в машине, даже по шесть: папа, мама, два ребенка, бабушка, дедушка. И вот с детьми, конечно, бывает сложно. Дети, я так думаю, боятся не столько самой процедуры, сколько уже одного вида человека в костюме и респираторе.

- И как вы решаете этот вопрос?

- К детям нужно находить подход. Нужно быть немного артистом, как-то заслужить доверие ребенка, объяснить, что это не так страшно.

- У нас, в принципе, такие анализы берутся только на передвижных пунктах, или есть стационарные кабинеты при поликлиниках и больницах? Я не говорю сейчас о тех анализах, которые берут в ЭМО или у пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Именно массовое тестирование.

- Нет, в помещениях таких массовых тестирований не проводят. В Таллинне все это происходит в так называемых палатках. Плюс два пункта для прибывающих в Эстонию в аэропорту и в порту.

- Где работа происходит активнее?

- Недавно палатка у Певческого поля расширилась. Теперь тестирование идет в два потока. Количество людей увеличилось, но стало больше и персонала. Сейчас там совсем нескучно.

- Пьяные тоже приходили?

- Нет, пьяных не видел ни разу. Все люди приходят осознанно, большинство имеет представление о том, что им предстоит.

- Повторные тесты делают на тех же пунктах, где и первые?

- Да, точно там же. Я обычно спрашиваю у прибывшего пациента, проводится ли процедура в первый раз? Если да, то объясняю ее суть, если он говорит, что это второй, шестой или десятый раз, сразу переходим к взятию анализа.

- А пациента, который сдавал анализ больше, чем остальные, помнишь?

- Буквально на днях кто-то мне говорил, что сдает анализ в десятый раз. Я, конечно, не спрашиваю у людей, почему они так часто сдают, - если есть направление, значит, нужно - но есть люди, которым это необходимо по работе: кто-то работает в детских учреждениях, кто-то по долгу службы ездит за границу и, вернувшись, должен проходить тестирование.

- Сколько раз в день забирают пробирки с анализами?

- Обычно два раза в день. Но сейчас, из-за того, что количество тестов увеличивается день ото дня, возможно, это будет делаться чаще.