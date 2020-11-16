Пн, 16.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Официально: в Молдове первая женщина-президент

Майя Санду

ФОТО: SCANPIX

В Молдове во втором туре президентских выборов по итогам обработки 97,29% бюллетеней с результатом в 54,04% побеждает бывший премьер-министр страны и лидер оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду, сообщает "Медуза".

По предварительной информации, действующий президент Молдовы Игорь Додон набирает 45,97%.

Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 1 ноября 2020 года. Тогда Додон с результатом 32,74% уступил Санду, которая набрала 35,96% голосов, однако был необходим второй тур выборов.

Выборы президента страны назначили еще в июне 2019-го после того, как Конституционный суд республики временно отстранил президента Додона от должности по запросу депутатов - это было уже шестое временное отстранение Додона с момента его избрания в 2016 году.

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