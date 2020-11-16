Официально: в Молдове первая женщина-президент

Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 1 ноября 2020 года. Тогда Додон с результатом 32,74% уступил Санду, которая набрала 35,96% голосов, однако был необходим второй тур выборов.

Выборы президента страны назначили еще в июне 2019-го после того, как Конституционный суд республики временно отстранил президента Додона от должности по запросу депутатов - это было уже шестое временное отстранение Додона с момента его избрания в 2016 году.