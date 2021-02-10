Любовь Брежневой к Риге, более 20 лет на сцене и благодарность Латвии

3 февраля экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отмечает день рождения. Рассказываем об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".
Непростое детство
Настоящая фамилия Веры - Галушко.
Родилась будущая звезда в украинской глубинке (в пригороде Днепропетровска Днепродзержинске). Родители Веры были простыми рабочими. Отец работал на Приднепровском химическом заводе, а мать - на металлургическом комбинате.
У Веры есть старшая сестра Галина и две младшие сестры-двойняшки - Вика и Настя.
Отца Брежневой сбила машина, когда ей было всего 11 лет. Уже тогда она стала подрабатывать и помогать семье. Родные нуждались в каждой копейке, ведь у отца был длительный период восстановления. Но эти трудности лишь укрепили Веру.
В детстве она занималась танцами, спортом, играла в театре, принимала участие в спектаклях и посещала музыкальную школу, а позже - курсы секретарей-референтов и углубленно изучала иностранные языки.
Роковой танец
В группу "ВИА Гра" Вера пришла летом 2002 года. По версии, которая доступна в СМИ, Брежнева просто вышла на сцену танцевать во время исполнения песни "Попытка №5". После чего ее пригласили на кастинг и взяли вместо Алены Винницкой, которая тогда покинула коллектив.
Продюсеры решили тогда выбрать девушке псевдоним - так Галушко стала Брежневой.
Дебют Веры в группе "ВИА Гра" состоялся в январе 2003 года. Она стала выступать вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Именно это трио стали называть "золотым составом "ВИА Гры".
Две дочери и два официальных брака
Сейчас Вера наслаждается супружеской жизнью с Константином Меладзе. До этого в ее биографии были отношения с украинским политиком Виталием Войченко, которому она родила дочку Соню. После был брак с бизнесменом Михаилом Киперманом. В этих отношениях появилась на свет вторая дочь Брежневой - Сара. В 2012 году супруги расстались.
Позже стало известно о романе Веры с Константином Меладзе. В СМИ писали, что отношения звезд начались якобы еще тогда, когда Константин не был в разводе.
22 октября 2015 года Меладзе и Брежнева втайне от всех поженились в Италии, а после сообщили об этом прессе.
22 ноября 2022 года украинская певица Вера Брежнева поделилась в сторис воспоминаниями о кастинге в группу "ВИА Гра", который полностью изменил ее жизнь.
Артистка также обратилась к продюсеру группы Константину Меладзе, за которого тайком вышла замуж семь лет назад. Любопытно, но в тексте Вера Брежнева представила Константина Меладзе как композитора и продюсера, которому благодарна за написанные для нее "потрясающие песни". Певица не стала называть Меладзе мужем.
Ранее Константин Меладзе опубликовал в своем Instagram детское фото Веры Брежневой. Этот пост появился на фоне слухов о его разводе с певицей.
"Любовь спасет мир", - подписал публикацию Меладзе, добавив к фразе дату, 22 ноября, и изображение сердца. Отметим, что "Любовь спасет мир" - одна из самых популярных песен Веры Брежневой.
Летом 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся. Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио "ВИА Гра" эту новость не комментируют.
Сольная карьера
Вера не раз признавалась, что для нее время в "ВИА Гра" это было непростым временем. Оказывается, в тот период, когда она была участницей коллектива, ее не устраивал рабочий график. Из-за него сильно страдало здоровье артистки. Об этом пишет StarHit.ru.
Вера не стала скрывать, что в том момент даже думала вообще оставить карьеру. Тогда она взяла отпуск на несколько месяцев и провела время с семьей и дочерью. "Но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали," - объяснила Брежнева. Так она пришла к сольной карьере. Сначала Вера попробовала себя как телеведущая, а потом выпустила свой первый сольный клип - "Я не играю".
Смена псевдонима и поддержка Украины
Ранее RUS TVNET писал, что после начала войны в Украине Брежнева выехала в Италию, а затем помогала в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины. Это был не первый раз, когда певица помогала беженцам.
В октябре после продолжительной паузы, вызванной началом войны в Украине, Брежнева вернулась к творчеству и выпустила новую песню.
Вера Брежнева удивила поклонников своего таланта и сменила творческий псевдоним на VERA. Означает ли это перезапуск творческой деятельности, пока неясно.
А в среду, 19 октября, на своем YouTube-канале артистка поделилась песней на украинском языке под названием "Вишиванка". Брежнева записала композицию в дуэте с украинской певицей Tayanna.
Видео: Новая песня Веры Брежневой
"Песня, которую считают народной, в действительности принадлежит авторству известных украинских творцов - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней. В ней символически о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и опеке от зла. О том, как украинские женщины стежок за стежком передавали любимым свою поддержку и тепло души", - сказано в описании к песне на YouTube-канале Брежневой.
Любовь к Риге и долгожданный концерт
В середине августа 2022 года Вера Брежнева рассказала в соцсетях, что прилетела в Латвию. В сторис певица разместила несколько фотографий. Знаменитость отметила, что Латвия ее встретила хорошей погодой, цветами и детьми. Она подчеркнула, что наша страна активно поддерживает Украину. Звезда также не стала скрывать, что именно в Латвии она впервые за полгода пришла в музыкальную студию.
Позже Вера возвращалась в Ригу несколько раз. После она анонсировала концерт в столице Латвии.
7 декабря в Риге состоялся долгожданный концерт украинской знаменитости, который прошел с полным аншлагом.
RUS TVNET побывал на концерте и своими глазами увидел ту любовь, которую излучали зрители, и то тепло, которое подарила им Вера Брежнева. Конечно, это выражалось не только в шквале аплодисментов и просьбах выступить на бис, но и в роскошных букетах, которыми одарили артистку.
Вера отметила, что рада всех видеть и невероятно волнуется: "Я безумно рада, что наконец-то происходит этот концерт. Впервые за 20 лет моей карьеры у меня был перерыв 9 месяцев... Меня зовут Вера, и я - украинка".
Вера Брежнева указала, что в ее стране сейчас идет война, а потому ей было не до концертов. Она напомнила, что сейчас активно помогает жителям Украины, пострадавшим от действий российской армии, и украинским беженцам.
Удивлением для нее стало то, что в Ригу приехали две ее сестры и они находятся в зале: "Сегодня здесь вся моя семья. Приехали мои друзья из разных стран... У меня уже появились здесь друзья". Брежнева рассказала, что местные ей часто говорят, что Рига - это маленький город и тут все друг друга знают. "Я понимаю, что если я знаю часть этого зала, то через шесть рукопожатий я знаю вас всех. Теперь вы можете точно говорить, что знакомы с Верой Брежневой".
В финале звезда поблагодарила Ригу и Латвию за гостеприимство, помощь Украине и призналась в любви к нашему городу.
Выступление в Юрмале и участие в реалити-шоу
30 июля 2023 года, в заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, выступила украинская исполнительница Вера Брежнева. Во время выхода на сцену артистка не только исполнила свои хиты, но и трогательно обратилась к латвийским зрителям.
"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за год, что я тут живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и каждого украинца - это бесценно. (...) Я верю, что обязательно должно наступить утро и оно обязательно будет добрым", - со слезами обратилась Вера Брежнева, подводя к своей песне "Доброе утро!".
Во время своего выступления артистка еще раз поблагодарила латвийскую публику и поделилась эмоциями: "У меня здесь мама. Она, кажется, волновалась больше, чем я. Спасибо вам огромное за поддержку, спасибо Лайме за приглашение. Спасибо огромное, что вы любите и слушаете музыку, потому что это единственный проводник от сердца к сердцу. Продолжайте слушать, продолжайте сиять, продолжайте делать добро (...). Я думаю, вместе мы сделаем так, что любовь спасет мир".
В конце лета Брежнева выступила на Wondersala.
"Я думала, я больше никогда не буду петь. Никогда не буду выходить на сцену. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное", - сказала она со сцены, а с 23 сентября зрителям канала TV3 Plus было представлено уникальное музыкальное реалити-шоу "Хит за 300 минут". В нем в качестве судьи приняла участие Вера Брежнева.
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