Любовь Брежневой к Риге, более 20 лет на сцене и благодарность Латвии

7 декабря в Риге состоялся долгожданный концерт украинской знаменитости, который прошел с полным аншлагом.

RUS TVNET побывал на концерте и своими глазами увидел ту любовь, которую излучали зрители, и то тепло, которое подарила им Вера Брежнева. Конечно, это выражалось не только в шквале аплодисментов и просьбах выступить на бис, но и в роскошных букетах, которыми одарили артистку.

Вера отметила, что рада всех видеть и невероятно волнуется: "Я безумно рада, что наконец-то происходит этот концерт. Впервые за 20 лет моей карьеры у меня был перерыв 9 месяцев... Меня зовут Вера, и я - украинка".

Вера Брежнева указала, что в ее стране сейчас идет война, а потому ей было не до концертов. Она напомнила, что сейчас активно помогает жителям Украины, пострадавшим от действий российской армии, и украинским беженцам.