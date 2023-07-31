Видео ⟩ Вера Брежнева со слезами на сцене: "Спасибо за гостеприимство всей Латвии"

"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за год, что я тут живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и каждого украинца - это бесценно. (...) Я верю, что обязательно должно наступить утро и оно обязательно будет добрым", - со слезами обратилась Вера Брежнева, подводя к своей песне "Доброе утро!".

Видео: Вера Брежнева трогательно обратилась к зрителям фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

Во время своего выступления артистка еще раз поблагодарила латвийскую публику и поделилась эмоциями: "У меня здесь мама. Она, кажется, волновалась больше, чем я. Спасибо вам огромное за поддержку, спасибо Лайме за приглашение. Спасибо огромное, что вы любите и слушаете музыку, потому что это единственный проводник от сердца к сердцу. Продолжайте слушать, продолжайте сиять, продолжайте делать добро (...). Я думаю, вместе мы сделаем так, что любовь спасет мир".

Видео: Вера Брежнева обратилась к зрителям фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

Ранее RUS TVNET побывал на репетиции украинской исполнительницы Веры Брежневой. Певица пребывала в хорошем настроении. Она любезно пообщалась с рабочими сцены, оркестром, бэк-вокалистками, а также сфотографировалась со знакомыми артистами.

Галерея: Репетиция Веры Брежневой