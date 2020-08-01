Что происходило на частных концертах "ВИА Гры"? Почему Седокова об этом не говорит?

Фрагменты из книги "Я сильная. Я справлюсь" приводит издание "Комсомольская правда".

Анна вспоминает, что в тот период посещала многочисленные кастинги. Одним из них был кастинг в группу "ВИА Гра". Седокова тогда прошла во второй тур. Ей сообщили, что позвонят, но не позвонили. Тем не менее она все равно вошла в состав группы.

Дело в том, что сначала "ВИА Гра" была дуэтом Алены Винницкой и Надежды Грановской, в книге Седокова дала им псевдонимы Люба и Грация. Потом Винницкую заменила Вера Брежнева (в мемуарах - Венера).

"Мы были одной семьей", - вспоминает те годы певица.

Что касается продюсера, то она считала его своим отцом, которого у нее никогда не было.

"Меня он за весьма короткое время превратил из скромной маленькой девочки в сексуальную женщину, знающую себе цену", - указывает Анна.

Седокова рассказывает, что ее продюсер (речь идет о Константине Меладзе, но в книге у него тоже есть псевдоним) был мастером манипуляций. Он умело управлял чувствами девушек. Он понимал, что для того, чтобы писать песни, ему нужны сильные и настоящие чувства.

"Так родились "Притяженья больше нет", "Не оставляй меня, любимый" и другие композиции.

С одной стороны, я понимаю, что, если бы он не играл с нами в эти свои игры, не было бы песен, которые любят миллионы. Но с другой - не могу не осуждать его. Это было бесчеловечно", - отмечает Анна.

Работа в группе не была такой легкой и полной романтики. Девушки порой получали реальный угрозы. Опасная ситуация была во время последнего выступления Седоковой в составе коллектива. Тогда они пели на частной вечеринке в Казахстане. Перед ними было 10 мужчин. Один из них был какой-то местный богач. Некто стал позволять себе трогать девушек, пихать им в трусики купюры, как стриптизершам.

Когда девушки развернулись, чтобы уйти со сцены, он стал кричать, что заплатил за них и сейчас убьет.

"Я вас купил, шлюхи, могу делать с вами все, что захочу", - вспоминает его слова Анна.

Они были тогда в чужом доме, в чужой стране, двери заперты, ворота закрыты. Седокова тогда уже была беременна.

Артистки попытались выбежать во двор. За ними с оружием побежали гости праздника. Девушки попросили водителя маршрутки увезти их. Водитель, буквально рискуя жизнью, проехал через толпу и выехал за территорию, сбив шлагбаум.

Солистки сразу поехали в аэропорт. Директор стал выдавать зарплату (1000 долларов каждой), но Анна отказалась брать. Она заявила, что он должен вернуть эти деньги и кинуть их в лицо тем людям. Деньги она так и не взяла. Это было ее последнее выступление с группой "ВИА Гра".

Всего она была участницей группы "Виа ГРА" чуть больше двух лет.

Седокова была уверена, что ее беременность не станет преградой для карьеры и она вернется в группу, ведь Грановская после рождения ребенка быстро пришла в форму. Певицу убедили в том, что все будет хорошо, но на деле ей уже стали искать замену. Потом внезапно Анну просто тихо заменили - на сцену на премии "Муз-ТВ" с ее бывшими коллегами вышла Альбина Джанабаева, а Седокову просто стерли из истории.