Чему кошки так и не научились. Или не захотели научиться

Собака любит хозяина и предана ему, а кошка ведет себя безразлично и отчужденно - этому стереотипу, пожалуй, столько же лет, сколько живут с человеком домашние животные. И тем не менее мы до сих пор это слышим - в основном, правда, от хозяев собак.

Кошатники, конечно, не согласятся: трудно поверить, что вы безразличны коту, когда он свернулся у вас на коленях и ласково мурлыкает. И в общем, исследования кошачьего поведения это подтверждают: кота и человека связывают эмоциональные узы.

Например, кошки испытывают тревогу, когда их разлучают с хозяином, отличают голос хозяина от голосов других людей и в опасных ситуациях ищут у своего человека поддержки и спасения.

Однако японские ученые своим последним исследованием несколько запутывают эту благостную картину. Любители кошек сейчас напряглись, но погодите - тут все не так однозначно.

Методы исследования

Японцы поставили кошек в те же условия, что и собак в предыдущих экспериментах, и обнаружили, что кот - в отличие от собаки - не сторонится незнакомого человека, отказавшего в помощи его хозяину.

Звучит мудрено? Вот как проводился эксперимент.

Кошка наблюдала, как ее хозяин пытался открыть коробку, чтобы достать что-то из нее. (Японские ученые, видимо, знают какой-то секрет, помогающий удержать кота от помощи хозяину, открывающему коробку. Каждый, у кого есть кошка или кот, знает: открывание коробок - их любимое занятие.)

По обе стороны от хозяина сидели два незнакомых кошке человека. Хозяин обращался к одному из них за помощью.

В одном случае первый незнакомец помогал открыть коробку. В другом - отказывался. Второй незнакомый человек при этом просто сидел, ничего не делая.

После этого нехитрого представления оба незнакомца предлагали кошке лакомство, а ученые наблюдали, к кому первому пойдет кошка.

Предпочтет ли она принять пищу из руки того, кто помог ее хозяину, и проигнорирует пассивного наблюдателя? Если бы так случилось, это означало бы, что кошка испытывает более теплые чувства к этому отзывчивому человеку.

Откажется ли она принять угощение от того, кто не помог? Это означало бы, что кошка не доверяет тому, кто плохо отнесся к ее хозяину.

Собака недружелюбна к тем людям, которые - как ей, собаке, кажется, - были недружелюбны к ее хозяину или сделали ему что-то плохое ФОТО: Westend61/Getty Images

С собаками в такой ситуации все было предельно ясно: те предпочитали не брать еду у незнакомца, отказавшего хозяину в помощи, у "плохого".