Пт, 9.04.2021
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Алексей Навальный
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Умер принц Филипп, муж Елизаветы II

Скончался муж Елизаветы II, принц Филипп, сказано в Twitter-аккаунте королевской семьи. Ему было 99 лет. 

"Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - сказано в сообщении.

10 июня ему могло исполниться 100 лет.

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В феврале Букингемский дворец сообщал о госпитализации супруга королевы, поскольку у него была обнаружена инфекция. Британская королевская семья не уточняла, от какой именно инфекции страдал принц Филипп. 16 марта СМИ сообщили, что 99-летнего принца выписали из больницы.

В январе принц Филипп и Елизавета II сделали полагающиеся им по возрасту прививки от коронавируса.

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, отмечает Русская служба BBC.

У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

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С 2017 года принц Филипп отошел от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи, но до этого крайне активно участвовал в жизни страны.

Галерея: Принц Филипп и Елизавета II  

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