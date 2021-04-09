Умер принц Филипп, муж Елизаветы II

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

"Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - сказано в сообщении.

10 июня ему могло исполниться 100 лет. 87

В феврале Букингемский дворец сообщал о госпитализации супруга королевы, поскольку у него была обнаружена инфекция. Британская королевская семья не уточняла, от какой именно инфекции страдал принц Филипп. 16 марта СМИ сообщили, что 99-летнего принца выписали из больницы.

В январе принц Филипп и Елизавета II сделали полагающиеся им по возрасту прививки от коронавируса.

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, отмечает Русская служба BBC.

У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков. 87

С 2017 года принц Филипп отошел от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи, но до этого крайне активно участвовал в жизни страны.