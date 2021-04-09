Принц Филипп, герцог Эдинбургский: надежда и опора Елизаветы II

Уход от публичных обязанностей

В августе 2017 года, после многих лет служения королеве, принц Филипп отошел от дел.

Как подсчитала канцелярия Букингемского дворца, с 1952 года он самостоятельно посетил 22 219 мероприятий, не говоря уже о тех, где он сопровождал королеву.

Тогдашний премьер-министр Тереза Мэй поблагодарила его за "выдающееся служение общественной жизни страны".

В тот же год принц Филипп и королева Елизавета II отпраздновали 70-летнюю годовщину свадьбы.

К большому огорчению принца, операция по замене тазобедренного сустава не позволила ему продолжать заниматься конным спортом в окрестностях Виндзорского замка, а после серьезной автомобильной аварии, в которую он попал в январе 2019 года, Филипп добровольно отказался от водительских прав.

На время пандемии принц Филипп и королева переехали в Виндзорский замок, чтобы не подвергать себя и других опасности заражения, а в январе 2021 года оба сделали прививки от коронавируса.

Жизнь, отданная служению королеве

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, был независимым и очень волевым человеком, который волею судьбы оказался в самом центре британского общества.

ФОТО: PA

Хотя он был прирожденным лидером, ему была уготовано всегда довольствоваться второй ролью, а его темперамент часто не вязался с требованиями, предъявляемыми к его положению в обществе.

И тем не менее, ему, как никому другому, удалось при помощи своего уникального положения очень многое сделать для страны и ее народа, не говоря уже о его огромной роли в том, что касается приобщения британской монархии к новым реалиям.

Однако самым главным его достижением, несомненно, было то постоянство и та моральная поддержка, которые он оказывал королеве Елизавете II все долгие годы ее правления.

Как он однажды признался своему биографу, его работой было "обеспечить, чтобы королева правила".

"Я просто делал все, что было в моих силах, - сказал он в одном из интервью Би-би-си. - Я не могу вдруг изменить свою манеру, не могу изменить свои интересы или то, как я реагирую на разные события. Это просто мой стиль".

В своей речи по случаю празднования их золотой свадьбы Елизавета II воздала должное мужу, который прослужил в качестве принца-консорта дольше, чем кто-либо другой в британской истории.