Хотя Швеция от Латвии и находится на расстоянии поездки на пароме, кухня этой страны многим чужда. Время открыть ее и познакомиться с ней! Откуда термин "шведский стол"? Как правильно есть консервированную квашеную сельдь? И каков секретный ингредиент сочных мясных фрикаделек? Чтобы познакомиться со шведским кулинарным наследием, мы обратились к шеф-повару IKEA Олегу Сорочину.

Как появился "шведский стол"

Интересно, что всем известный термин "шведский стол", или smörgåsbord (бутербродный стол - швед. яз.), в Латвии приобрел популярность еще в конце прошлого века. Олег Сорочин пояснил, что исторически шведы использовали принцип бутербродного стола на званых мероприятиях, во время которых удобнее было дополнять блюда несколько раз, свободно перемещаясь по комнате и наслаждаясь светскими беседами, вместо того чтобы скованно сидеть за столом.

Описывая традиции шведской кухни, шеф-повар говорит, что шведские блюда, как и латышские, не из простых. "Шведы очень уважают свое кулинарное наследие. Это типичная скандинавская кухня. Широко используются картофель, корнеплоды, яйца, молочные продукты, особенно сливки. Популярное блюдо для завтрака в Швеции - бутерброды с сыром, ветчиной и толстым слоем сливочного масла. Традиционно в шведском меню много мясных и рыбных продуктов - как свежих, так и маринованных. В Швеции так же, как в Латвии, очень уважают хлеб, о чем свидетельствуют разнообразные мучные изделия. И, конечно, сезонные овощи".

В шведском меню немало и различных неожиданных моментов, рассказывает Сорочин: "Например, латышам нравится кровяная колбаса, минога и розовый холодный суп - эти блюда характерны для нашей страны и любимы с детства, но иностранцы находят их странными. Не для всех приемлемо и то, что шведская маринованная сельдь в основном очень сладкая.

Также и рождественская картофельная запеканка с анчоусами Jansson's frestelse, в которой сладкие анчоусы, картофель, жареный лук, молоко, сливки и панировочные сухари, не совсем понятна многим "нешведским" вкусовым рецепторам. Вы либо любите эти блюда, либо ненавидите - золотой середины нет. Хотя мне самому они нравятся".

Как правильно насладиться консервированной квашеной сельдью

Самый узнаваемый деликатес шведской кухни - квашеная сельдь - surströmming. В Интернете можно найти множество видео, где люди, дегустируя ее, сжимают нос и борются с подходящей тошнотой, признавая в конце, что это блюдо несъедобно. Шеф-повар объясняет, что нередко виновно незнание того, как правильно наслаждаться этим деликатесом.

Одна из самых популярных ошибок - неправильное вскрытие банки.

Банку рекомендуется открывать вне помещения, кроме того, помещая ее в ведро, наполненное водой, чтобы избежать выхода пахучего газа при открытии. 2

Вторая ошибка - есть "голую" консервированную квашеную сельдь, которую с помощью вилки "выловили" из банки. В первую очередь следует ее отделить от костей и подготовить правильные добавки в лучших шведских традициях.

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Намазать хлеб жирным сливочным сыром без добавок, выложить на него кусочки сельди, "прикрыв" измельченным луком, укропом и дольками картофеля. Правильно поданная сельдь по вкусу напоминает пикантный голубой сыр с плесенью.

Секретный ингредиент шведских фрикаделек

В Латвии самым популярным блюдом шведской кухни являются, несомненно, мясные фрикадельки. Но чем они отличаются от наших котлет?

Олег Сорочин раскрыл секретный ингредиент блюда: "Я какое-то время работал на одной кухне со шведским шеф-поваром. Он научил меня, что секретный ингредиент мясных фрикаделек - рассол анчоусов, который добавляют в фарш.

Фрикадельки запекают в большом количестве сливочного масла, затем заливают маслом и добавляют сливочный соус, в котором они тушатся перед подачей. Обязательное дополнение - варенье из брусники. Сладость варенья создает прекрасную гармонию вкуса с фрикадельками. В свою очередь, картофель и сливочный соус служат нейтральным посредником, объединяющим оба вкуса".

Традиционные продукты и рецепты шведской кухни

Кроме вышеупомянутых, есть и другие продукты и блюда, которые определенно стоит попробовать тем, кто хочет познать настоящий вкус шведской кухни. Вот идеи и рецепты для вкусового путешествия в Швецию!

Салат из креветок "Скаген" (skagen) - очень популярен во всей Швеции и его легко приготовить. Очищенные мелкие креветки смешиваем с майонезом, горчицей, укропом и соком лимона. Классическая закуска - toast skagen - кусочек тоста с салатом из креветок.

Маринованная сельдь. Во время Рождества, Пасхи и летнего солнцестояния в Швеции традиционно принято лакомиться "sill" - маринованной селедкой и водкой. Селедку замариновывают в соли и уксусе, приправляют различными специями. Одними из самых популярных добавок являются лук, укроп, горчица, чеснок и икра трески. Точно так же едят селедку или с отварным картофелем, сметаной и зеленым луком.

Картофельные блины. Корни картофельных блинов Rösti можно найти в Швейцарии, где их обычно подают на завтрак. В Швеции картофельные блины используют как добавку к различным мясным блюдам. Их готовят из свежего или вареного тертого картофеля, из которого делают блины толщиной около сантиметра, а затем обжаривают в масле. Подают их со свининой и брусничным вареньем.

Булочки с корицей. В Швеции "fika" или кофейная пауза - неотъемлемая часть будней. Одна из традиций - во время такого перерыва подавать семь разных пирожных/булочек. Например, сочные булочки с корицей, в честь которых 4 октября в Швеции празднуется день Булочек с корицей! Эти булочки стали популярны в Швеции в начале 19 века, когда после экономического кризиса в Европе всем наконец стали доступны различные блага импорта.

Маринованный лосось. Этот деликатес в истории Швеции занимает особое место. Еще в 1600 годы лосось держали в вырытых ямах, где он медленно ферментировался, приобретая традиционный кислый вкус. Сейчас его маринуют немного по-другому - пару дней выдерживают в маринаде из соли, сахара и укропа.

Все вкусы сливаются воедино, мясо становится нежным, но упругим, поэтому его легко нарезать ломтиками. Часто лосось едят с отварным картофелем и кисло-сладким горчично-укропным соусом. Этот традиционный соус также можно подавать к ракам, маринованному мясу, ветчине или использовать в качестве заправки для салатов.

Варенье из морошки. Болотное золото - морошка - редко встречается, потому считается настоящим деликатесом. В холодные годы ее урожайность особенно ничтожна, кроме того она растет на болоте, что делает сбор ягод настоящей проблемой. Когда-то считалось, что морошка даже обладает целебными свойствами. Несмотря на свою дороговизну, морошка очень популярна по всей Швеции, особенно в вареньях и ликерах.

Сухарики. Шведские сухарики имеют многовековые традиции. В процессе приготовления они приобретают особую хрустящую текстуру - сухарики выпекается очень короткое время, но при высокой температуре. Таким образом, хлеб практически не содержит воды, поэтому его можно очень долго хранить. Исторически это свойство имело важное значение - сухарики в шведской кухне возникли по чистой необходимости. В прошлом хлеб обычно выпекали осенью, после сбора и обработки зерна, и весной, если оставалась мука. Чтобы хлеб сохранялся дольше, его сушили. Интересно, что эта традиция сохранилась в Швеции и по сей день.

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