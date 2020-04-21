IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек. Теперь их можно приготовить дома

Компания IKEA решила поддержать людей в это нелёгкое время рассказав, как готовить их фирменные шведские фрикадельки дома. Рецепт прославленного сливочного соуса - прилагается!
Ингредиенты для фрикаделек:
- 500 г говяжьего фарша;
- 250 г свиного фарша;
- луковица, мелко порезанная - 1 шт.;
- зубчик чеснока, толчёный или порезанный;
- 100 г панировочных сухарей;
- яйцо - 1 шт;
- цельное молоко - 5 ст.л;
- соль, перец по вкусу.
Для сливочного соуса:
- капелька подсолнечного или оливкового масла;
- 40 г сливочного масла;
- 40 г пшеничной муки;
- 150 мл овощного бульона;
- 150 мл говяжьего бульона;
- 150 мл жирных сливок (30%-50%);
- соевый соус - 2 ч.л;
- дижонская горчица - 1 ч. л.
Приготовление фрикаделек:
- Смешать говяжий и свиной фарш.
- Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте.
- Добавить молоко, соль и перец.
- Скатать получившуюся смесь в маленькие шарики.
- Положить их на чистую тарелку, накрыть и поместить в холодильник на два часа (необходимо для того, чтобы фрикадельки не развалились во время приготовления).
- Налить в сковороду немного масла и нагреть на среднем огне.
- Положить в разогретое масло фрикадельки и обжарить со всех сторон.
- Выложить обжаренные фрикадельки на противень и накрыть.
- Поместить в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставить на полчаса.
Приготовление сливочного соуса:
- Нужно растопить на сковороде 40 граммов сливочного масла.
- В масло добавляем пшеничную муку и размешиваем в течение двух минут.
- После этого нужно добавить 150 миллилитров овощного и столько же говяжьего бульона.
- Продолжаем размешивать.
- Добавляем 150 миллилитров жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса и одну чайную ложку дижонской горчицы.
- Доводим до кипения и ждём, пока соус загустеет.
Подавать фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем. Если у вас есть баночка брусничного джема из IKEA — то его тоже можно добавить.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!