Вт, 21.04.2020
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IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек. Теперь их можно приготовить дома

ФОТО: SCANPIX

Компания IKEA решила поддержать людей в это нелёгкое время рассказав, как готовить их фирменные шведские фрикадельки дома. Рецепт прославленного сливочного соуса - прилагается!

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 500 г говяжьего фарша;
  • 250 г свиного фарша;
  • луковица, мелко порезанная - 1 шт.;
  • зубчик чеснока, толчёный или порезанный;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • яйцо - 1 шт;
  • цельное молоко - 5 ст.л;
  • соль, перец по вкусу.

Для сливочного соуса:

  • капелька подсолнечного или оливкового масла;
  • 40 г сливочного масла;
  • 40 г пшеничной муки;
  • 150 мл овощного бульона;
  • 150 мл говяжьего бульона;
  • 150 мл жирных сливок (30%-50%);
  • соевый соус - 2 ч.л;
  • дижонская горчица - 1 ч. л.

Приготовление фрикаделек:

  1. Смешать говяжий и свиной фарш.
  2. Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте.
  3. Добавить молоко, соль и перец.
  4. Скатать получившуюся смесь в маленькие шарики.
  5. Положить их на чистую тарелку, накрыть и поместить в холодильник на два часа (необходимо для того, чтобы фрикадельки не развалились во время приготовления).
  6. Налить в сковороду немного масла и нагреть на среднем огне.
  7. Положить в разогретое масло фрикадельки и обжарить со всех сторон.
  8. Выложить обжаренные фрикадельки на противень и накрыть.
  9. Поместить в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставить на полчаса. 

Приготовление сливочного соуса: 

  1. Нужно растопить на сковороде 40 граммов сливочного масла.
  2. В масло добавляем пшеничную муку и размешиваем в течение двух минут.
  3. После этого нужно добавить 150 миллилитров овощного и столько же говяжьего бульона.
  4. Продолжаем размешивать.
  5. Добавляем 150 миллилитров жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса и одну чайную ложку дижонской горчицы.
  6. Доводим до кипения и ждём, пока соус загустеет.

Подавать фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем. Если у вас есть баночка брусничного джема из IKEA — то его тоже можно добавить.

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