День шведских фрикаделек: специальный рецепт без мяса от Мартиньша Ритиньша

Приготовленные по его рецепту фрикадельки уже начиная с сегодняшнего дня можно попробовать в ресторане IKEA или приготовить дома.

Мясные фрикадельки - это традиционное шведское блюдо, которое полюбилось и жителям Латвии. За два года в ресторане и магазине шведских продуктов питания было продано 9 миллионов фрикаделек. Сейчас же шеф-повар, гурман, руководитель общества Slow Food в Латвии и приверженец экологического образа жизни Мартиньш Ритиньш предлагает попробовать альтернативный вариант - шарики, по вкусу напоминающие мясо, хотя его в них нет. Растительные фрикадельки содержат гороховый белок, овес, картофель, лук и яблоки, и с точки зрения вкуса они составят мощную конкуренцию уже хорошо известным мясным фрикаделькам, к тому же по своей структуре они напоминают мясо.

Это блюдо можно смело предложить людям, которые не едят мяса или которые из заботы о собственном здоровье или устойчивом развитии окружающей среды хотят внести в свой рацион некоторое разнообразие.

"Новые растительные фрикадельки предназначены не только для тех, кто не ест мяса. Это прекрасная альтернатива для людей, которым нравится мясо, но которые хотели бы сократить его потребление. Таким образом можно сделать свое питание более разнообразным и позаботиться о природе - хотя один прием пищи и может показаться сущей мелочью, даже такие незначительные решения могут повлиять на нашу планету. Индустрия животноводства производит почти 15% эмиссий парниковых газов, поэтому это одна из самых вредных для экологии отраслей. Хотя бы иногда заменяя свои привычные трапезы блюдами чисто растительного происхождения, мы уже делаем шаг навстречу более оптимистичному будущему - в конце концов, экологический след растительных шариков в 25 раз меньше, чем у традиционных мясных фрикаделек", - рассказывает Лаура Йордане, руководитель отдела питания IKEA.

Рецепт Мартиньша Ритиньша

ФОТО: Пресс-фото

Мартиньш Ритиньш уделяет много внимания дружественному для природы образу жизни, и для своего рецепта он выбрал местные сезонные продукты: молодой картофель, капусту кале, чеснок и бруснику. Растительные шарики по рецепту Мартиньша Ритиньша каждый может продегустировать в ресторане IKEA или же приготовить у себя дома.

Растительные фрикадельки с капустой кале, брусникой и молодым картофелем

Ингредиенты (на 4 порции):

1 пачка растительных фрикаделек IKEA HUVUDROLL (500 г);

соль и свежемолотый черный перец;

2 столовые ложки оливкового масла (на нем сначала обжаривается чеснок, а затем растительные шарики);

1 головка чеснока;

1 большая горсть листьев капусты кале;

розмарин (сухой или свежий);

200 г брусники (мороженой или свежей);

молодой вареный картофель для гарнира;

сливочное масло для обжарки картофеля;

нарезанная петрушка для украшения;

чесночные чипсы для украшения.

Приготовление:

Чесночные чипсы для украшения блюда (можно приготовить заранее)

1. Порежьте чеснок на тонкие ломтики и обжарьте его в оливковом масле до светло-коричневого цвета. Не пережарьте, чтобы чеснок не стал горчить.

2. Обжаренный чеснок положите на кухонное полотенце, чтобы просушить. Оставшееся после жарки чеснока масло используйте для обжаривания фрикаделек.

Растительные фрикадельки

1. Разморозьте растительные фрикадельки.

2. Крупно порежьте пару зубчиков чеснока, добавьте соль и раздавите до получения однородной массы.

3. Фрикадельки положите в миску, добавьте массу из чеснока и соли, посыпьте розмарином и полейте оливковым маслом.

4. Обжарьте фрикадельки в сковороде до коричневой корочки.

5. Добавьте капусту кале и бруснику и обжаривайте, пока листья капусты не станут мягкими, а брусника не разойдется. Можно добавить пару столовых ложек воды.

6. Отдельно обжарьте на сливочном масле варёный картофель, добавьте к фрикаделькам, капусте и бруснике.

8. Готовые фрикадельки выложите в миску, украсьте чесночными чипсами и нарезанной петрушкой.

Приготовленные по рецепту Мартиньша Ритиньша растительные фрикадельки можно будет попробовать в ресторане IKEA с 20 августа по 17 сентября.