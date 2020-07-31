Шведские мясные шарики перерождаются: IKEA представляет растительные фрикадельки

IKEA представляет совершенно новый, современный продукт - растительные фрикадельки, которые по вкусу и текстуре схожи с классическими шведскими мясными шариками. Эти фрикадельки из 100% растительных компонентов будут доступны в IKEA уже с 1 августа. Знаменитый латвийский шеф-повар Мартиньш Ритиньш и автор кулинарной книги Našķoties Зане Гревиня делятся своими первыми впечатлениями о фрикадельках, идеями для рецептов и рассказывают, почему подобные инновации так важны лично для них.
Даже мясоедам понравится
Шведские фрикадельки IKEA переживают перерождение, и их немясной аналог выходит в свет уже в августе. Это отличные новости не только для веганов, вегетарианцев, но и для любителей мяса. В отличие от овощных фрикаделек, которые популярны среди наших покупателей, растительные фрикадельки будет не так легко отличить от классических.
"Большое начинается с малого, и еда должна быть полезной во всех плоскостях - как для людей, так и для планеты.
Производство фрикаделек, которые по вкусу и текстуре сравнимы с мясными - это еще одно решение с заботой о нашей планете и будущем.
Пищевая ценность растительных фрикаделек схожа с мясными, а их негативное влияние на экологию в 25 раз меньше", - рассказывает руководитель отдела питания IKEA Лаура Йордане.
По словам Лауры, люди по всему миру все чаще задумываются о влиянии пищи на планету. Животноводство является одной из основных причин проблемы парниковых газов, создавая 15% от общего загрязнения. Текущие исследования показали, что, отказавшись от мяса и молочных продуктов, мы можем снизить выбросы на 73%. Влияние растительной пищи на экологию в разы меньше.
"Растительные фрикадельки созданы из горохового протеина, овсяных отрубей, картофеля, лука и яблок. Благодаря методу приготовления они обладают вкусом и текстурой мясного оригинала. Эти фрикадельки станут отличной альтернативой для любителей мяса, которые хотят снизить его потребление или полностью отказались от мяса, но при этом чувствуют нехватку мясного вкуса", - делится Л. Йордане.
Знаменитый шеф-повар Мартиньш Ритиньш и автор кулинарной книги Našķoties Зане Гревиня присоединились к экологическому движению. Они предлагают попробовать обновленные классические шведские рецепты и делятся своими идеями.
Мартиньш Ритиньш подтверждает - это вкусно
По словам шеф-повара Мартиньша Ритиньша, снижение загрязнения воздуха не тренд, а важная тема. Он выбирает полезные и натуральные продукты и правильный образ жизни - на своем участке он выращивает овощи, у его есть курочки для свежих яиц, и в своих рецептах он использует сезонные продукты.
"Как вегетарианец, я счастлив, что IKEA представляет широкой публике такой продукт, как альтернативу классическим фрикаделькам. Я их уже попробовал, и могу заверить, что фрикадельки хорошего качества и вкуса. Этот продукт сделан из натуральных ингредиентов, и их легко и просто приготовить", - рассказывает Мартиньш Ритиньш.
Он советует готовить фрикадельки с молодой вареной картошкой, укропом, чесноком, клюквой и капустой - с середины августа блюдо по рецепту Мартиньша Ритиньша будет подаваться в ресторане IKEA.
Зане Гревиня предлагает поэкспериментировать
Зане Гревиня верит, что подобный выбор - это забота о природе, о себе и обо всем, что вас окружает. Наши текущие действия определят наше будущее. "Я стараюсь делать правильный выбор не только в приготовлении еды, но и в своих ежедневных бытовых делах. Для покупок у нас есть тканевые мешки, которыми мы снабдили всех членов семьи. Мы выращиваем зелень дома, используем чистящие средства, которые не вредят природе, и каждый день я передвигаюсь на велосипеде - как летом, так и зимой. Мы не должны быть идеальными, но я верю, что даже небольшие шаги могут изменить будущее нашей планеты".
Снижение потребления мяса - простое решение, и подобные растительные фрикадельки могут стать отличной альтернативой. Пробуя их впервые, Зане была удивлена текстурой и вкусом, которые так напоминают классический мясной аналог:
"Я уверена, что растительные фрикадельки подойдут для тех, кто уже пробовал альтернативу мясу, и для тех, кто не может жить без мяса".
Популярный кулинарный автор советует запечь фрикадельки со спагетти и томатным соусом, сыром и песто. Она отметила, что фрикадельки можно добавить в салат, в бургер, использовать в качестве быстрой закуски, и почему бы не попробовать пожарить их на гриле?
Выбор с заботой о планете по схожей цене
В ресторане IKEA фрикадельки можно будет попробовать в классическом шведском стиле - с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным вареньем.
Цена за блюдо будет такой же, как и за блюдо с мясными фрикадельками.
"Мы верим, что наш выбор влияет на планету, и даже порой выбирая растительную альтернативу, мы можем помогать планете. Ежегодно IKEA продает около миллиарда фрикаделек по всему миру. Представьте, как сильно все можно изменить, если часть этих фрикаделек заменить на растительную альтернативу. Мы хотим, чтобы у наших покупателей был выбор, и этот выбор должен быть доступным и привлекательным для большинства. Только таким образом люди станут чаще отдавать предпочтение более полезному продукту для себя и для нашей планеты", - говорит представитель IKEA.
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