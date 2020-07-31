Шведские мясные шарики перерождаются: IKEA представляет растительные фрикадельки

Даже мясоедам понравится

Шведские фрикадельки IKEA переживают перерождение, и их немясной аналог выходит в свет уже в августе. Это отличные новости не только для веганов, вегетарианцев, но и для любителей мяса. В отличие от овощных фрикаделек, которые популярны среди наших покупателей, растительные фрикадельки будет не так легко отличить от классических.

"Большое начинается с малого, и еда должна быть полезной во всех плоскостях - как для людей, так и для планеты.

Производство фрикаделек, которые по вкусу и текстуре сравнимы с мясными - это еще одно решение с заботой о нашей планете и будущем.

Пищевая ценность растительных фрикаделек схожа с мясными, а их негативное влияние на экологию в 25 раз меньше", - рассказывает руководитель отдела питания IKEA Лаура Йордане.

По словам Лауры, люди по всему миру все чаще задумываются о влиянии пищи на планету. Животноводство является одной из основных причин проблемы парниковых газов, создавая 15% от общего загрязнения. Текущие исследования показали, что, отказавшись от мяса и молочных продуктов, мы можем снизить выбросы на 73%. Влияние растительной пищи на экологию в разы меньше.

"Растительные фрикадельки созданы из горохового протеина, овсяных отрубей, картофеля, лука и яблок. Благодаря методу приготовления они обладают вкусом и текстурой мясного оригинала. Эти фрикадельки станут отличной альтернативой для любителей мяса, которые хотят снизить его потребление или полностью отказались от мяса, но при этом чувствуют нехватку мясного вкуса", - делится Л. Йордане.

Знаменитый шеф-повар Мартиньш Ритиньш и автор кулинарной книги Našķoties Зане Гревиня присоединились к экологическому движению. Они предлагают попробовать обновленные классические шведские рецепты и делятся своими идеями.

Мартиньш Ритиньш подтверждает - это вкусно

По словам шеф-повара Мартиньша Ритиньша, снижение загрязнения воздуха не тренд, а важная тема. Он выбирает полезные и натуральные продукты и правильный образ жизни - на своем участке он выращивает овощи, у его есть курочки для свежих яиц, и в своих рецептах он использует сезонные продукты.

"Как вегетарианец, я счастлив, что IKEA представляет широкой публике такой продукт, как альтернативу классическим фрикаделькам. Я их уже попробовал, и могу заверить, что фрикадельки хорошего качества и вкуса. Этот продукт сделан из натуральных ингредиентов, и их легко и просто приготовить", - рассказывает Мартиньш Ритиньш.

Он советует готовить фрикадельки с молодой вареной картошкой, укропом, чесноком, клюквой и капустой - с середины августа блюдо по рецепту Мартиньша Ритиньша будет подаваться в ресторане IKEA.

Мартиньш Ратиньш ФОТО: Пресс-фото

Зане Гревиня предлагает поэкспериментировать