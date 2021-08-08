"Ждать больше нельзя": новый климатический доклад ООН посылает миру сильнейшее предупреждение

Глава климатической конференции в Глазго в ноябре рассказал газете Observer об отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), в котором показан подход мира к возможной катастрофе.

"Это будет самым резким предупреждением на сегодняшний день о том, что человеческое поведение ускоряет вызывающее тревогу глобальное потепление, и что COP26 - подходящее время для этого", - сказал Шарма. Он добавил, что мы не можем ждать два, пять или десять лет, а должны действовать прямо сейчас.

В то же время Шарма вынужден защищать британские проекты по ископаемому топливу, которые включают лицензирование новых нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

Международное энергетическое агентство (IAE), базирующееся в Париже, предупредило, что проекты по ископаемому топливу должны быть приостановлены в этом году, если мы хотим остановить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию.

"Будущие лицензии (на ископаемое топливо) должны соответствовать тому факту, что мы взяли на себя обязательство по нулевому загрязнению к 2050 году", - сказал президент COP26.

По словам Шарма, катастрофические наводнения в Европе и Китае в последние недели, рекордная жара воздуха в Северной Америке и лесные пожары, накатывающие на весь мир, приковали умы мира к глобальному потеплению.