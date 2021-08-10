Планета опасно нагревается, виноват - человек. Ученые вынесли приговор, а весь мир подписался под ним

Теперь у властей 195 стран, одобривших доклад, нет причин ссылаться на скептиков и откладывать сокращение выбросов. И шанс взять на себя повышенные обязательства в этом представится уже через пару месяцев - в начале ноября в Шотландии соберется отложенный на год из-за коронавируса мировой климатический саммит.

С прицелом на него в понедельник и вышел доклад организации IPCC - той самой, что получила Нобелевскую премию мира в 2007 году. Это группа климатических экспертов при ООН, которая с 1990 года провела шесть обследований климата на планете. Нынешнее - шестое - готовилось более 8 лет.

Подписи 195 стран под его выводами делают сегодняшний доклад главным климатическим документом мирового сообщества и отправной точкой в международных дискуссиях о том, как бороться с глобальным потеплением.

Белые медведи останутся без арктического льда еще до 2050 года. Хотя бы раз, в конце особо жаркого лета ФОТО: Getty Images

В докладе на 3949 страниц среди прочего написано, что:

Минувшее десятилетие было самым жарким за последние 125 тысяч лет.

Выброшенных в атмосферу парниковых газов уже достаточно для повышения средней температуры на 1,5°C по сравнению с 19-м веком, но она пока увеличилась на 1,1°C, поскольку частицы копоти от сжигания ископаемого топлива имеют еще и отражающую способность.

Текущее воздействие естественных источников потепления климата, таких как солнце и вулканы, ученые оценивают как близкое к нулю.

Даже если мир немедленно и резко сократит выбросы, некоторые процессы необратимы на ближайшие столетия, если не тысячелетия - прежде всего это касается температур и уровня океана, а также площади ледового покрова.

За время, прошедшее с выхода предыдущего доклада в 2013 году, ученые научились четко определять связь между экстремальными погодными явлениями вроде жары, ураганов и наводнений, и изменением климата.

Продолжение глобального потепления чревато еще более суровыми "качелями" между засухой и потопами, холодом и пеклом.

Экстремальные температуры наблюдаются все чаще, но ось этих "качелей" сместилась в красную часть термометра, показывают наблюдения. С 1950 года эпизоды небывалой жары прибавили в частоте и интенсивности, тогда как холода сдали и в том, и в другом.

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И даже если глобальное потепление удастся удержать в пределах полутора градусов, частота погодных катаклизмов будет беспрецедентной по историческим меркам, предупредили ученые.

Дойдет до того, что одним сентябрьским утром в Арктике практически не останется льда. Это почти неизбежно случится в конце лета хотя бы раз до 2050 года при любом сценарии сокращения выбросов, говорится в докладе.