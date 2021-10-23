В Северном Курземе действуют волки

Этой осенью в Северном Курземе также появилась информация о замеченном медведе. Вскоре, однако, оказалось, что это неправда. Но с волками в этой местности владельцам домашних животных действительно приходится бороться и изобретать способы защиты овец.

Андрис Алкснис - один из крупнейших овцеводов Талсинского края. Его 200 овец - вкусная приманка для волков. Он говорит, что это оборачивается дорогостоящей проблемой, потому что овец нужно кормить.

Поле Ивской волости обнесено электрическим забором, но волки легко перепрыгивают через него. Поэтому Андрис держит овец рядом с хозяйством, чтобы больше не пришлось самому заканчивать работу, начатую волками - молодые звери только ранят овец.

"Тогда приходится перерезать горло. Что-то можно давать собакам, что-то самому съесть можно...".

Мартиньш Ралле, старший лесничий Талсинского отделения Государственной лесной службы Северного Курземе, отмечает, что, поскольку латвийские фермеры не имеют права на компенсацию за ущерб, причиненный волками, как в других странах мира, они не сообщают об этом вообще. Это не позволяет установить истинную ситуацию с волками.

"В этом году в Северокурземском лесничестве было зарегистрировано восемь нападений - волки поймали пять благородных оленей в оленьем саду, 13 овец и двух собак недалеко от Вентспилса".

В настоящее время в Латвии насчитывается около 1200 волков. Количество животных, на которых можно охотиться, ежегодно определяется Государственной лесной службой в сотрудничестве с несколькими учреждениями и ассоциациями. В этом году - 280 волков. Охота на волков необходима, чтобы контролировать популяцию вида и чтобы нападений не становилось больше.

"Пока, если не ошибаюсь, жертвами охотников стали 183 волка. В Северокурземском лесничестве - 33", - говорит Ралле.

На рысей можно охотиться гораздо реже, а кое-где и вовсе запрещено. Медведи также наносят ущерб, и в настоящее время их в Латвии от 30 до 60. Они находятся под защитой, но исследователи отмечают, что в случаях, когда медведи, рыси и волки создают проблемы, животные охраняемых видов также могут быть уничтожены. А вот охота, когда охотники уходят в лес за трофеями или мясом, вскоре может закончиться.

"Это не так просто, требует политической подготовки, потому что сейчас в Эстонии говорят как минимум о 700 медведях, на них тоже нельзя охотиться как на обычную дичь. Они должны согласовать лимит с Еврокомиссией. Пока медведь находится под угрозой исчезновения в Европе, до тех пор такая свободная охота не будет проводиться в Латвии", - поясняет Янис Озолиньш, ведущий исследователь LVMI Silava.