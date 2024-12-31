Вт, 31.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Как в прошлом представляли 2025 год?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Домашние роботы-прислуга
Домашние роботы-прислуга Фото: Энциклопедия The Art of Science (1978)

Итак, мы живем в будущем. И хотя вокруг нас нет городов под куполами, роботов-дворецких или летающих автомобилей, к 2025-му реализовалось многое из мечт, страхов и предчувствий прошлого. Каждый Новый год - это точка ожиданий, но "юбилейные" даты особенно популярны у фантастов и футурологов. Каким они представляли грядущий 2025-й, когда он был только мечтой?

Как представляли себе XXI век люди прошлого? Огромные паровые машины, аэрокары, сверкающие города под куполами, личные роботы-дворецкие - будущее в их воображении было смелым, ярким и полным надежд.

Мы так и не увидели гигантских дирижаблей, курсирующих над небоскребами, или атомных подводных городов. Покоренный космос остался мечтой, а роботы-дворецкие - роскошью, доступной немногим. Но образы прошлого говорят о нас больше, чем кажется. Они напоминают, что каждое поколение смотрит в будущее с надеждой. И, возможно, это самая главная черта таких предсказаний: не точность прогноза, а неуемная вера в то, что будущее - наступит...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх