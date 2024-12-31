Как в прошлом представляли 2025 год?

Как представляли себе XXI век люди прошлого? Огромные паровые машины, аэрокары, сверкающие города под куполами, личные роботы-дворецкие - будущее в их воображении было смелым, ярким и полным надежд.

Мы так и не увидели гигантских дирижаблей, курсирующих над небоскребами, или атомных подводных городов. Покоренный космос остался мечтой, а роботы-дворецкие - роскошью, доступной немногим. Но образы прошлого говорят о нас больше, чем кажется. Они напоминают, что каждое поколение смотрит в будущее с надеждой. И, возможно, это самая главная черта таких предсказаний: не точность прогноза, а неуемная вера в то, что будущее - наступит...