Предупреждение: в понедельник ожидается новая разрушительная буря

В понедельник с 3:00 до 22:00 будет действовать предупреждение желтого уровня об усилении западного, северо-западного ветра в порывах до 20-24 метров в секунду, а в прибрежных регионах, в том числе в Риге, с 6:00 до 18:00 будет действовать оранжевое предупреждение о порывах ветра 25-30 метров в секунду.

Во время такого ветра могут ломаться деревья, а людям на улице нужно остерегаться предметов и мусора, которые может нести ветер. Возможны также сбои в электроснабжении.

В воскресенье юго-западный ветер начнет усиливаться, и во второй половине дня в Курземе, а вечером также в Видземе его скорость в порывах достигнет 15-20 метров в секунду.

Во многих регионах, особенно в Курземе и Видземе, ожидаются осадки - в Курземе дождь, в других регионах - также снег. Температура воздуха повысится до 0...+4 градусов.

В Риге в воскресенье будет пасмурно, временами возможен дождь, вечером ожидается юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит около +3 градусов.

В понедельник буря в Риге может быть более разрушительной, чем предыдущая

Прогнозируемая в понедельник буря в Риге, Юрмале, в Рижском регионе и других местах на побережье может быть более разрушительной, чем в прошедшую пятницу, предупреждают синоптики.

Согласно прогнозам, максимальная скорость ветра в порывах может составить 28-33 метра в секунду. Самый сильный ветер ожидается на побережье, но прогнозируемая скорость ветра отличается для Курземского побережья, Юрмалы и Риги.