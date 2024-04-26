Лето не за горами! О погоде в ближайшие дни

Предстоящая ночь еще будет холодной. При небольшой облачности и слабом ветре температура воздуха опустится до -2...+4 градусов.

В субботу, 27 апреля, солнце прогреет воздух до +14...+17 градусов, на побережье местами будет не теплее +11 градусов. Облачность усилится и местами принесет кратковременный дождь, больше осадков ожидается поздним вечером и днем в центральной части страны, где местами возможны грозовые дожди с порывистым ветром.

В воскресенье температура воздуха понизится до +2...+7 градусов на восходе и повысится до +17...+21 градуса во второй половине дня, а в понедельник и вторник во многих местах достигнет +22...+24 градусов. Прохладная погода сохранится на отдельных участках побережья.

В эти дни будет преобладать слабый или умеренный южный ветер. В среду и последующие дни более вероятны северные ветры, которые могут принести более прохладный воздух.

На следующей неделе ожидается преимущественно солнечная погода, в отдельные дни пройдут кратковременные дожди.

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