Лето не за горами! О погоде в ближайшие дни

В выходные и в начале следующей недели воздух в Латвии будет все больше прогреваться, прогнозируют синоптики.
Предстоящая ночь еще будет холодной. При небольшой облачности и слабом ветре температура воздуха опустится до -2...+4 градусов.
В субботу, 27 апреля, солнце прогреет воздух до +14...+17 градусов, на побережье местами будет не теплее +11 градусов. Облачность усилится и местами принесет кратковременный дождь, больше осадков ожидается поздним вечером и днем в центральной части страны, где местами возможны грозовые дожди с порывистым ветром.
В воскресенье температура воздуха понизится до +2...+7 градусов на восходе и повысится до +17...+21 градуса во второй половине дня, а в понедельник и вторник во многих местах достигнет +22...+24 градусов. Прохладная погода сохранится на отдельных участках побережья.
В эти дни будет преобладать слабый или умеренный южный ветер. В среду и последующие дни более вероятны северные ветры, которые могут принести более прохладный воздух.
На следующей неделе ожидается преимущественно солнечная погода, в отдельные дни пройдут кратковременные дожди.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!