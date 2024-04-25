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В пятницу потеплеет до +13, местами пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 26 апреля 2024, 07:47
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Ворона весной
Ворона весной Фото: Evija Trifanova/LETA

​В пятницу, 26 апреля ожидается солнечная погода, иногда небо будут затягивать тучи, а температура воздуха поднимется до +8..+13 градусов. Синоптики прогнозируют, что в течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный, слабый или умеренный, возможны ливни с локальными порывами ветра до 15 метров в секунду.

В Риге переменная облачность, возможен временный дождь. При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +12 градусов.

Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление постепенно возрастает, утром оно составляет 1009-1012 гектопаскалей на уровне моря.

Галерея: Погода в Латвии

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