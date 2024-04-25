В пятницу потеплеет до +13, местами пройдут дожди

В пятницу, 26 апреля ожидается солнечная погода, иногда небо будут затягивать тучи, а температура воздуха поднимется до +8..+13 градусов. Синоптики прогнозируют, что в течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди.
Ветер южный, юго-западный, слабый или умеренный, возможны ливни с локальными порывами ветра до 15 метров в секунду.
В Риге переменная облачность, возможен временный дождь. При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +12 градусов.
Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление постепенно возрастает, утром оно составляет 1009-1012 гектопаскалей на уровне моря.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!