Снег и ветер: грустный прогноз синоптиков на грядущие дни

Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, на побережье будет преобладать северный ветер от умеренного до умеренно сильного, порывы во второй половине ночи достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха опустится до 0...+4 градусов.

В начале новой недели погодные условия существенно изменятся - активный циклон пересечет территорию Латвии с юго-востока, и его влияние на погодные условия в стране сохранится в течение нескольких дней.

Циклон принесет с собой сильные дожди и ветреную погоду. Температура воздуха продолжит снижаться как ночью, так и днем. Во многих местах она будет в пределах -1...+5 градусов, поэтому преобладающим видом осадков будет мокрый снег и дождь. Поскольку погода остается прохладной, снежный покров в некоторых местах может держаться несколько дней.

Ветер от умеренного до умеренно сильного в начале рабочей недели будет дуть с севера, северо-запада, в понедельник и вторник у побережья порывы достигнут 15-20 м/с.

В середине недели погода будет аналогичной - временами усилится ветер и ожидаются осадки, но в светлое время суток температура воздуха постепенно станет выше, и в конце недели погода снова будет по-весеннему теплой и солнечной.

Галерея: Весна в Латвии

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