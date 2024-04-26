В Латвии затоплены поймы рек; уровень воды снизится на следующей неделе

На этой неделе уровень воды в большинстве рек поднялся примерно на метр. После дождей в четверг подъем уровня воды во многих местах ускорился, а в некоторых реках Курземе, где было мало дождей, уровень воды начал снижаться.

В ближайшие дни осадков в Латвии будет мало, и уровень воды начнет снижаться. На следующей неделе ожидается снижение уровня воды во всех реках.

Уровень воды в Даугаве пока продолжает повышаться. Менее чем за неделю Даугава поднялась примерно на один метр у Екабпилса, на два метра у Даугавпилса и на 2,5 метра у Пиедруи.

Температура воды в реках, озерах и море составляет +4...+8 градусов, но на следующей неделе она значительно повысится.

Высокий уровень воды и ожидаемое тепло могут способствовать массовому появлению комаров и других насекомых в мае и июне.

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