The Times: в Киев отправлено 400 наемников ЧВК Вагнера, чтобы убить Зеленского
Более 400 наемников ЧВК Вагнера действуют в Киеве по заданию Кремля, заявило британское издание The Times, пишет "Медуза".
Более 400 наемников ЧВК Вагнера действуют в Киеве по заданию Кремля, заявило британское издание The Times, пишет "Медуза".
По данным издания, их задача
убить президента Украины Владимира Зеленского и членов украинского правительства,
чтобы подготовить почву для взятия под контроль Кремлем ситуации в стране.
Эту информацию украинские власти получили еще утром в субботу, 26 февраля, после чего в столице были ужесточены условия комендантского часа, пишет The Times.
Всех нарушителей комендатского часа обещали признавать "членами диверсионно-разведывательных групп врага".
Напомним, в Киеве комендантский час не отменен. С 28 февраля он продлится с 22:00 до 7:00.