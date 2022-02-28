Пн, 28.02.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии
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The Times: в Киев отправлено 400 наемников ЧВК Вагнера, чтобы убить Зеленского

Владимир Зеленский ФОТО: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

​Более 400 наемников ЧВК Вагнера действуют в Киеве по заданию Кремля, заявило британское издание The Times, пишет "Медуза".

По данным издания, их задача

убить президента Украины Владимира Зеленского и членов украинского правительства,

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чтобы подготовить почву для взятия под контроль Кремлем ситуации в стране.

Эту информацию украинские власти получили еще утром в субботу, 26 февраля, после чего в столице были ужесточены условия комендантского часа, пишет The Times.

Всех нарушителей комендатского часа обещали признавать "членами диверсионно-разведывательных групп врага".

Напомним, в Киеве комендантский час не отменен. С 28 февраля он продлится с 22:00 до 7:00.

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