Из-за войны в Черном море гибнут тысячи дельфинов

На берегах Черного моря, чьи воды омывают Украину, Болгарию, Турцию, Россию, Грузию, Румынию и Молдову, стали появляться мертвые дельфины с травмами военного типа, в том числе со следами ожогов от взрывов бомб.

Иван Русев, директор по исследованиям Национального природного парка Тузлинского лимана Украины, задокументировал 101-й день войны в своем профиле в Facebook, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям вторжения.

Написав в Facebook, Русев объяснил, как дельфины оказываются на берегу с ожогами от взрывов бомб и противопехотных мин, повреждениями внутренних органов и признаками того, что они не ели несколько дней.

ФОТО: Ivan Rusev/"Facebook"

Эколог говорит, что данные, собранные им и его командой, как и другими европейскими исследователями, указывают, что "несколько тысяч дельфинов уже мертвы".

Тревогу о росте числа смертей дельфинов также поднимает Турецкий фонд морских исследований, который сообщает, что война оказывает "разрушительное воздействие" на морскую среду.

В пресс-релизе фонд описал вызванный войной кризис природного биоразнообразия, включающий уничтожение находящихся под угрозой исчезновения красных водорослей, которые являются домом для многих видов морских животных, и мест кормления рыб, в том числе дельфинов, которые стали зонами военных сражений.

ФОТО: Ivan Rusev/"Facebook"

14 апреля после попадания украинских ракет затонул российский крейсер "Москва". Также указывается на опасность разливов нефти и газа с затонувших военных кораблей.

Перед войной 100 ученых из Черноморской, Средиземноморской и Атлантической природоохранной группы исследовали морскую жизнь, чтобы определить количество дельфинов в этом районе.

Их исследование показало, что в Черном море живет более 253 000 дельфинов, писали New York Times, что указывает на хорошо функционирующую экосистему.

Поскольку война продолжается, неизвестно, сколько из этих четверти миллиона дельфинов выживет.