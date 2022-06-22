В Плявниеках, Межапарке и Луцавсале: куда отправиться на празднование Лиго в Риге?

22 июня

"Рынок трав" на Домской площади

В среду, 22 июня, с 9:00 до 19:00 рижан и гостей столицы ждут на Домской площади, где после двухлетнего перерыва снова будет работать традиционный, 25-й по счету, "Рынок трав".

К празднованию Лиго и Янова дня латвийские фермеры приготовили: домашний хлеб, сыр, мед, пироги и пряники, мясо, рыбу и различные сельские товары. Ремесленники, в свою очередь, позаботились о плетении, керамике и изделиях из дерева, трикотаже и украшениях.

В течение дня посетителей будут приветствовать "мать Яниса" (Jāņa māte) Зане Валицка и "отец Яниса" (Jāņa tēvs) Артурс Дицис. О праздничном настроении начиная с 10:00 позаботится большая группа артистов. Также у всех посетителей будет возможность принять участие в различных конкурсах.

Подробнее о мероприятии тут.

Празднование Лиго в Плявниеках

​В 19:00 в культурном пространстве Strops в березовой роще в Плявниеках пройдет мероприятие с участием Rīgas Danču klubs. Организаторы мероприятия обещают: будут песни, танцы и игры!

Вход - бесплатный.

Подробнее о мероприятии тут.

Празднование Лиго на Луцавсале

В 19:30 на Луцавсале пройдут славянские празднества летнего солнцестояния, на которые приглашает славянский фольклорный ансамбль "Карагод", сообщает Chayka.lv.

Планируются песни, хороводы, стихи и общение. Вход - бесплатный.

Празднование Лиго в Иманте

22 и 23 июня в Иманте (проспект Курземес, 3) с 10:00 до 18:00 будет работать "Рынок летнего солнцестояния" (Vasaras saulgriežu tirdziņš).

На рынке можно будет приобрести Янов сыр, шашлык, копчености, хлеб и другое. Среди прочего в продаже также будут поделки, сувениры, украшения и практичные вещи из дерева и керамики.

Подробнее - тут.

23 июня

Два самых больших мероприятия в столице - 23 июня

Традиционное большое мероприятие ожидается на Дзегужкалнсе (ул. Дзегужу, 11).

Празднования начнутся в 20:00 и продолжатся до 4:30. Будут костры, танцы и песни, в мероприятиях примет участие ряд латвийских артистов.

В 22:00 празднующих пригласят принять участие в ритуале разжигания костра. За час до полуночи гости мероприятия смогут потанцевать и насладиться музыкой с пост-фольклорной группой Iļģi, а также с Rīgas Danču klubs.

В свою очередь с 19:00 жителей приглашают на вечеринку Rīgas zaļumballe в Зеленом театре Межапарка.

Гости мероприятия также смогут насладиться музыкой, потанцевать и повеселиться.

По окончании мероприятия - в 4:30 - пройдет особый ритуал пробуждения солнца.

Во время вечеринки также будет возможность сплести свой собственный праздничный венок из специально приготовленных для этого мероприятия трав.

Подробнее о каждом их этих мероприятий - тут.

О времени работы торговых центров и бесплатном общественном транспорте в столице в праздничные дни RUS TVNET писал тут: