На Лиго общественный транспорт будет бесплатным

Общественный транспорт в упомянутые праздничные дни будет курсировать по графику выходных дней. При этом 23 июня с около 19:00, а также в ночь на 24 июня до около 5:30 будут организованы дополнительные рейсы.

Дополнительные рейсы будут обеспечены на маршрутах автобусов №3, №11, №12, №18, №23, №24, №25, №26, №37, №48, №50, №51 и №53; маршрутах трамваев №1, №5, №7, №10 и №11; и маршрутах троллейбусов №4, №9, №14, №15, №17, №18, №22 и №27.

В праздничные дни, 23 июня и 24 июня, платные автостоянки Рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas satiksme, можно использовать бесплатно, за исключением подземной стоянки на ул. Кришьяня Валдемара, 5 а у Дома конгрессов.