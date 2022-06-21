Вт, 21.06.2022
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На Лиго изменится время работы рижских торговых центров

Торговый центр Akropole ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На Лиго изменится время работы рижских торговых центров. В четверг, 23 июня, торговые центры будут работать меньше, а в пятницу, 24 июня, большинство из них будет закрыто, выяснило агентство LETA.

Так, на Лиго торговые центры Origo, Akropole, Akropole Alfa, Sāga, Galerija Centrs и Domina Shopping будут работать с 10 до 20 часов. Изменится и время работы находящихся там магазинов Rimi и Maxima, а также отдельных торговцев и предприятий общепита.

Торговые центры Spice и Spice Home в день Лиго будут работать с 10 до 18 часов, а Galleria Riga - с 10 до 17 часов.

В свою очередь в пятницу, 24 июня, все вышеупомянутые торговые центры будут закрыты, в них будут работать только Rimi и Maxima, а также отдельные торговцы и предприятия общепита.

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