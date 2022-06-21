На Лиго изменится время работы рижских торговых центров

Так, на Лиго торговые центры Origo, Akropole, Akropole Alfa, Sāga, Galerija Centrs и Domina Shopping будут работать с 10 до 20 часов. Изменится и время работы находящихся там магазинов Rimi и Maxima, а также отдельных торговцев и предприятий общепита.

Торговые центры Spice и Spice Home в день Лиго будут работать с 10 до 18 часов, а Galleria Riga - с 10 до 17 часов.

В свою очередь в пятницу, 24 июня, все вышеупомянутые торговые центры будут закрыты, в них будут работать только Rimi и Maxima, а также отдельные торговцы и предприятия общепита.