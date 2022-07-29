Польша получит от Турции предусмотренный для Украины Bayraktar бесплатно

Чтобы собрать необходимые для покупки дрона 4,7 миллиона евро, до воскресенья средства пожертвовали 215 600 поляков и примерно 1000 белорусов, указал редактор журнала Krytyka Polityczna.

В четверг турецкое предприятие Baykar направило польскому журналисту письмо, подтвердив, что передаст Украине дрон бесплатно.

Представители госструктур Польши, Украины и Турции договорились, что собранные средства будут переданы для гуманитарной помощи Украине, указал Сераковски.

"Мы хотим участвовать в вашем движении гуманитарной солидарности с пожертвованием со свой стороны, - подтвердил в письме совет директоров Baykar. - Принимая во внимание вашу кампанию, мы обеспечим Bayraktar TB2 украинскому народу, чтобы он мог лучше защищать свою родину".

"И мы позаботимся, чтобы ваше финансирование ушло украинским благотворительным организациям на цели, укрепляющие Украину", - говорится в письме.

Напомним, предприятие Baykar ранее решило подарить Литве Bayraktar TB2, чтобы далее его передали в распоряжение Украине. В Литве во время акции по приобретению Bayraktar в конце мая за короткое время были пожертвованы почти шесть миллионов евро.