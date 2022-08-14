Театральный режиссер Алвис Херманис по мотивам скандала, связанного с интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса телеканалу "Дождь", дал сразу два интервью русскоязычным независимым СМИ: "Медузе" и "Новой газете. Европа". В статье ниже мы обобщили главные тезисы режиссера.
Два интервью Херманиса ⟩ Латвия - чемпион по свободе слова; менталитет ковбоев США; имперский комплекс "Дождя"
О "Дожде"
Разумеется, большая часть обоих интервью была посвящена реакции Херманиса на работу телеканала "Дождь".
Режиссер отметил, что его смущает позиция журналистов телеканала по многим вопросам. Особенно то, что она, по его мнению, совпадает с официальной позицией России.
"Они выступают против Путина, как и мы в Европе, но некоторые их позиции противоположны нашим.
Например, по вопросам [антироссийских] санкций, виз и символов [советской] оккупации [в странах Балтии]. Во всем этом они полностью совпадают с путинскими журналистами, поэтому я приравниваю их к российской пропаганде.
<...> Миссия "Дождя", как они сами выразились, - остановить войну. У нас здесь немножко другие планы. Наша главная задача - делать все возможное, чтобы в этой войне победила Украина. Если оппозиционные [российские] медиа в эмиграции не собираются поддерживать украинскую армию, тогда на чьей они стороне?" - категорично заявил Херманис.
Его позиция настолько крепка, что в интервью "Новой газете. Европа" он даже перечислил три вопроса, которые хочет задать всем оппозиционным журналистам из России в Латвии: признают ли они советскую оккупацию; хотят ли они победы Украины; и кто их финансирует. Отметим, что на все три вопроса журналист "Новой газеты. Европа" ответил.
Кроме того, режиссер считает, что приехавшим журналистам не стоит заниматься местными темами.
"Во-первых, это, опять же, не ваше дело. Вы не граждане, вы просто здесь живете, и это вас точно не касается. Просто не имеете такого права. Во-вторых, для этого все-таки надо больше информации собрать", - сказал Херманис.
Кроме того, он обвинил журналистку "Дождя" Екатерину Котрикадзе в "имперских комплексах".
"Мы-то думали, что все, кто против Путина, это наши. И сейчас видно, что это не так просто. Например, когда я смотрел в тот вечер эфир с Котрикадзе, я очень сильно представил вот такую прекрасную Россию будущего, условно говоря, которая будет либеральная, демократическая. Но все равно у нее будут эти имперские комплексы.
Тут как будто какие-то ревизоры из столицы приехали. А я говорю, ситуация изменилась. И этот имперский синдром надо сейчас на гвоздь повесить в одном месте. Это просто выглядит со стороны и смешно, и ужасно", - уверен режиссер.
О борьбе с Россией
Говоря о российских эмигрантах в целом, Херманис выразил сожаление, что мало создается идей для борьбы с существующим российским режимом.
"Я так понимаю, что Ходорковский вокруг себя что-то собирает. Марат Гельман собирает творческих людей. Это, кстати, может оказаться очень продуктивной формой, потому что Народные фронты в балтийских республиках организовали и придумывали как раз творческие люди. Ну, а где еще какие-то центры мозговые? И какая польза от этого всего?" - спрашивает режиссер.
Он считает, что 24 февраля изменило мнение многих людей о возможности военного столкновения с Россией. При этом он уверен в помощи других западных стран, особенно США.
"Сознание изменилось у людей. Несколько актрис из нашего Нового Рижского театра весной поступили в военное ополчение, а летом проходили военную подготовку.
Мы здесь никогда не поймем русских, которые не сопротивляются своему режиму, потому что в январе 1991 года латыши с голыми руками стояли против русских танков. Народ настроен по-боевому.
После того, как Финляндия вступила в НАТО, люди в нашем регионе уверены: в случае чего мы дадим России отпор. Визит Нэнси Пелоси в Тайвань показал нам, что Америка готова защищать маленькие демократические страны. У американцев менталитет ковбоев, они будут с нами", - заявил Херманис.
При этом он не отрицает важности и ценности российской культуры, отмечая все же, что она ничем не выше культуры других стран.
"Мой национализм выражается в том, что я прекрасно вижу ценность каждой нации; вижу, что каждая нация по-своему уникальна, совершенна и равноценна остальным. Такие вот речевые обороты, как "великая русская культура"… Ну, знаете, никто не отрицает качества русской культуры, просто так не говорят в мире.
Потому что каждая культура абсолютно великая по-своему, и они точно все равны. Есть великая культура Кыргызстана и великая культура Латвии. И они совершенно равны", - уверен режиссер.
О Латвии и Европе
Херманис уверен, что различия между культурами очень важны, и выступает против глобализации.
"Это была часть того пафоса, когда я семь лет назад поссорился с Западной Европой. Я был против глобализации в понимании того, как в Европе это проходило: что всем надо смешаться, как в Америке, превратившись в melting pot, что так же должно быть и в Европе", - сказал он.
Режиссер критикует западных политиков, считая, что во многом происходящая сейчас война в Украине - это их вина.
"Фрау Меркель, как и многие западные европейцы, сильно заблуждалась по поводу Путина и путинской России, и мы сейчас от этого страдаем. Хуже всего - зависимость Европы от русского газа.
Это вина немцев, и прежде всего Меркель, при которой в Германии уничтожили все проекты атомных электростанций и стали рассчитывать только на российский газ.
Французы сделали все наоборот, и сейчас, конечно, мы понимаем, кто был прав.
Режиссер отдельно выделил Латвию как самую свободную в плане выражения различных мнений страну в Европе.
"Я где-то пять лет назад заметил, что Латвия по ясности, свободе информации, свободе слова является абсолютным чемпионом в Европе. Я последние 15 лет в основном работал за границей в разных странах, и я видел, как картина меняется, и Латвия до последнего остается страной, где самые разные мнения в информационном поле обсуждаются открыто. Ну, вы знаете, ни в Америке, ни в Германии все-таки такого нет. Есть какой-то правильный лагерь и не такой уж и правильный лагерь. Вот в Латвии такого не было", - заявил Херманис.
Впрочем, тут же поправился и уточнил, что все-таки "неправильный" лагерь есть - это "та часть местных русских, которая никак не хочет интегрироваться в эту страну, они годами голосуют за одну бессмысленную партию, которая никогда не будет в коалиции".
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Как сообщалось, 18 июля возобновил работу телеканал "Дождь". Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.
9 августа Мартиньш Стакис дал интервью "Дождю", в котором обсуждались многие темы, но в основном грядущий снос памятника в парке Победы.
На это резко отреагировал Херманис, назвав интервью "жестокой политической манипуляцией".
В результате защищать "Дождь" пришлось самому Стакису, а министр юстиции Янис Борданс поговорил в Twitter с главредом телеканала Тихоном Дзядко.
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