Два интервью Херманиса ⟩ Латвия - чемпион по свободе слова; менталитет ковбоев США; имперский комплекс "Дождя"

О Латвии и Европе

Херманис уверен, что различия между культурами очень важны, и выступает против глобализации.

"Это была часть того пафоса, когда я семь лет назад поссорился с Западной Европой. Я был против глобализации в понимании того, как в Европе это проходило: что всем надо смешаться, как в Америке, превратившись в melting pot, что так же должно быть и в Европе", - сказал он.

Режиссер критикует западных политиков, считая, что во многом происходящая сейчас война в Украине - это их вина.

"Фрау Меркель, как и многие западные европейцы, сильно заблуждалась по поводу Путина и путинской России, и мы сейчас от этого страдаем. Хуже всего - зависимость Европы от русского газа.

Это вина немцев, и прежде всего Меркель, при которой в Германии уничтожили все проекты атомных электростанций и стали рассчитывать только на российский газ.

Французы сделали все наоборот, и сейчас, конечно, мы понимаем, кто был прав.

Режиссер отдельно выделил Латвию как самую свободную в плане выражения различных мнений страну в Европе.