По-русски - о сносе памятника, бесе империализма и счете за коммуналку: полное интервью Стакиса "Дождю"

При этом мэр пообещал, что многие памятники останутся нетронутыми.

"У нас есть свои ценности. Одна из них, и я могу пообещать, мы никогда не тронем памятники, которые находятся на кладбищах, где лежат тела солдат. Я сам солдат, я доброволец армии Латвии, для меня это важно. Когда я работал в Министерстве обороны, 8 мая мы возлагали цветы у всех памятников, неважно, где кто воевал. Поэтому такие памятники в Латвии будут всегда", - заявил он.

Говоря о памятнике, было невозможно не упомянуть и празднование 9 мая в Риге.

"Это вопрос о том, что дает этот памятник обществу. Он реально разделяет наше общество. И 9 мая это различие видно так, что становится больно. Этот парк - парк Победы - он не о победе 1945 года, он о победе в войне за нашу независимость. Поэтому я считаю, что памятнику, который разделяет общество, не место в Риге. Мы хотим отдать это место будущему - нашим детям. Там будут спортивные площадки, они будут играть вместе, то, что нас объединяет, а не разделяет. Я понимаю чувства обиженной стороны, но надо понять и ту часть общества, которая не хочет этот памятник", - сказал Стакис.

Он напомнил, что ажиотаж вокруг монумента возник не сразу.