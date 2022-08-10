Мэр Риги Мартиньш Стакис дал интервью телеканалу "Дождь", в котором говорил о сносе памятника в парке Победы, отвечал на обвинения в русофобии и прогнозировал, что будет зимой. Полная расшифровка интервью - ниже.
По-русски - о сносе памятника, бесе империализма и счете за коммуналку: полное интервью Стакиса "Дождю"
Видео: Интервью Стакиса телеканалу "Дождь"
О войне в Украине и россиянах
Интервью началось, конечно, с обсуждения войны в Украине и ее последствий для Латвии.
"Я не смотрю на это [волну приезжающих россиян] как на вызов. Вот 20 тысяч украинских беженцев - это вызов. Рига всегда была многонациональным городом, половина жителей дома не говорит на латышском, мы к этому уже привыкли", - заявил Стакис.
"У меня есть четыре критерия. Первый - человек против путинского режима. Для меня это очень важно. Второй - он говорит, что происходящее в Украине - это война и геноцид. Третий - Латвия это единственное место, где говорят по-латышски, нас меньше двух миллионов. И мы хотим это сохранить, это наша ценность. Четвертое - мы сами принимаем решение, и у нас есть на это право. И те россияне, которые соблюдают эти четыре принципа, это мои друзья", - добавил он.
Мэр также прокомментировал обвинения представителя МИД России Марии Захаровой в том, что журналисты "Дождя" сотрудничают со спецслужбами Латвии.
"Это сотрудничество невозможно. Я знаю наши спецслужбы, они так не работают. Они даже со мной не разговаривают, что уж там с журналистами. Они работают тихо и незаметно", - уверен Стакис.
О памятнике в парке Победы
Основная часть интервью была посвящена грядущему сносу памятника в парке Победы.
"В целях безопасности я не могу назвать дату и время сноса памятника, но, конечно, мы объявим их заранее", - сказал мэр Риги.
Он подробнее рассказал об истории памятника и его ценности.
"Самоуправление может делать только то, что написано в законе. А в законе написано, что Музей оккупации решает, что является ценным, что они хотят забрать себе, в хранилище. И их официальный ответ: "Нам не нужна ни одна часть этого памятника". Поэтому мы уничтожим все.
Этот памятник официально называется "Памятником освободителям Советской Латвии и Риги от фашистских захватчиков". Я думаю, что мы должны разобраться, что такое "свобода" и "освободители".
Например, США и Великобритания освободили две трети Европы, не только прогнали нацистских захватчиков, но и помогали восстанавливать такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды. И эти страны сейчас процветают. Наши "освободители" пришли еще в 1940 году. Потом пришли еще раз, в 1944 году. Здесь уже нацистов, вообще-то, не было, но они решили остаться, отнять наше имущество, отправить наши семьи в Сибирь и установить здесь свой порядок.
Мы не считаем это свободой. Поэтому для многих латышей это не памятник победы, это памятник оккупации.
Мы не мазохисты, чтобы нас заставить это любить, но мы это терпели, поскольку соблюдаем международные договоры. У нас есть договор с Россией по поводу этого памятника. Но когда мы увидели, что для России международные договоренности ничего не значат, мы решили этот памятник больше здесь не терпеть. Это решение не было принято вчера или в мае. Это мнение существовало еще в 1991 году", - рассказал Стакис.
При этом мэр пообещал, что многие памятники останутся нетронутыми.
"У нас есть свои ценности. Одна из них, и я могу пообещать, мы никогда не тронем памятники, которые находятся на кладбищах, где лежат тела солдат. Я сам солдат, я доброволец армии Латвии, для меня это важно. Когда я работал в Министерстве обороны, 8 мая мы возлагали цветы у всех памятников, неважно, где кто воевал. Поэтому такие памятники в Латвии будут всегда", - заявил он.
Говоря о памятнике, было невозможно не упомянуть и празднование 9 мая в Риге.
"Это вопрос о том, что дает этот памятник обществу. Он реально разделяет наше общество. И 9 мая это различие видно так, что становится больно. Этот парк - парк Победы - он не о победе 1945 года, он о победе в войне за нашу независимость. Поэтому я считаю, что памятнику, который разделяет общество, не место в Риге. Мы хотим отдать это место будущему - нашим детям. Там будут спортивные площадки, они будут играть вместе, то, что нас объединяет, а не разделяет. Я понимаю чувства обиженной стороны, но надо понять и ту часть общества, которая не хочет этот памятник", - сказал Стакис.
Он напомнил, что ажиотаж вокруг монумента возник не сразу.
"Что интересно, по-моему, в 1993 году, когда подписали этот договор, этот памятник никому не был нужен лет 10, там ничего не происходило. А потом Россия решила, что это хорошее место для достижения своих целей, это место стало брендом, чтобы напоминать об империи - "Это была наша территория, мы были сильными". Нам это очень больно, мы этого не хотим. Я не хочу увидеть, как здесь будет маршировать та армия, которая сейчас марширует по Украине и убивает людей", - заявил мэр.
По его мнению, в обществе усиливаются антивоенные настроения.
"В конце марта были данные, что среди русскоговорящих только 25% против войны, 50% "вне политики" и 25% за Путина; сейчас против войны уже 51,7%. Среди латышей против войны 97%. Люди что-то понимают, видят, что происходит. Пессимистично то, что это война влияет и на нас.
Из-за России у нас высокие цены, из-за России мы не знаем, будет ли газ зимой, из-за России у нас есть беженцы, из-за России люди живут хуже, чем жили до войны.
Есть опасения, переживем ли мы эту зиму. Но мы переживем", - сказал Стакис.
При этом мэр заявил, что даже теоретически не рассмотрел бы возможность отправки памятника в Россию.
"Отправить памятник в Ленинградскую область не позволяет закон. Но, даже если бы позволял, мы бы не отправили. Россия будет это использовать как пропаганду против нашей страны, я уверен в этом на 100%. Она так делает. Поставит его возле границы Эстонии, например. Я не думаю, что России важен этот памятник. Для них это просто орудие для достижения своих целей", - уверен мэр.
О русофобии
В интервью были затронуты и другие обвинения Захаровой, например, в "пещерной русофобии", которой якобы подвержены власть имущие Латвии.
"Помните, в детстве мы смотрели мультик "Том и Джерри"? И у них иногда на одном плече сидел ангел, а на другом бес. Я думаю, у нас у всех они сидят.
В России - бес империализма. И он задает неправильные вопросы: "Почему нас ненавидят?", "Почему нас не слышат?", "Почему другие страны делают то, что мы не хотим?".
А ангел, наверное, дает другие советы: "Давай позаботимся о нашей стране, сделаем ее богаче, почему мы живем хуже других стран?". Я думаю, что у Марии Захаровой на обоих плечах сидят бесы. Потому что русофобии в Латвии нет. Нельзя сказать, что совсем нет, у нас тоже есть часть общества, которая очень национально настроена. Но по большому счету в Латвии русофобии нет", - уверен Стакис.
По его мнению, родной язык человека неважен.
"Те четыре принципа, которые я упоминал, ими можно оценивать не только русских, но и латышей. К сожалению, есть латыши, которые считают, что это "специальная операция", что Украина сама виновата. Это, я думаю, показывает, что неважно, на каком языке говорит человек, важно - что он думает", - заявил мэр.
Стакиса спросили, приравнивает ли он празднование 9 мая к поддержке войны в Украине.
"С этим тезисом соглашаются и многие русские, в том числе журналисты, подписавшие письмо - более 100 представителей интеллигенции, которые сказали:
"Поймите, пожалуйста, что 9 мая в этом году - это не 9 мая прошлого года. В Риге находится 12 тысяч беженцев из Украины, для них флаг России - это тот флаг, который они видели на танке, стрелявшем по их дому. И приходить в этот день к памятнику - это то же самое, что поддерживать войну в Украине".
Это их слова, из их письма. Я тоже так считаю. И я обратился к рижанам, попросив их не идти к памятнику, а пойти, например, на кладбища, где сотни красивых монументов. Я это делаю 8 мая, но если кто-то делает это 9 мая, это не меняет идеи - если хочешь вспомнить близких, это не надо делать там, где все видят. Хотя бы в этом году", - сказал мэр.
Он не уверен, какая доля жителей поддерживает решение о сносе, но хочет, чтобы его услышали и говорящие на русском языке.
"Это решение было принято в Сейме, в Рижской думе, его принял не один человек. Время все расставит по своим местам. Мы каждый живем в своем пузыре. И наверняка в моем пузыре ситуация одна, в другом - другая. Конечно, об этом говорят в каждом доме, в каждой семье.
Я понимаю, что это противоречивое решение. Но мы его приняли, и мы доведем его до конца. Мы понимаем, что у этого будут последствия.
Но при этом я здесь, я говорю по-русски, чтобы нас тоже поняли", - заявил Стакис.
О запрете выдачи виз
Мэра спросили и о предложении министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.
"Наверное, он прав. Лично для меня если человек соответствует моим четырем принципам, то я считаю, что двери для него должны быть открыты. Но, с другой стороны, они были открыты шесть месяцев. И каждый, кто хотел - приехали.
Сейчас уже сложно сказать - сюда приезжают, убегая от режима Путина или просто потому, что уровень жизни здесь намного лучше. Двери были открыты полгода.
Такие решения всегда бьют и по хорошим людям, это факт. Латвия, наверное, не единственная страна. Есть возможность уехать и в другие страны", - сказал Стакис.
По его мнению, сейчас политикам приходится принимать непростые решения.
"Я очень хорошо понимаю своих коллег на других должностях, в том числе министров, потому что часто у нас связаны руки. Мы не можем в таких студиях говорить о тайнах, которые нам рассказали в Службе безопасности. Но если они принимают такие решения, наверное, у них есть информация, которую мы не знаем. Если моя страна принимает такие решения, то это закон, и я его поддерживаю. Критиковать я его не буду", - сказал Стакис.
О цене за войну
Мэр считает, что все происходящее сейчас - это та цена, которую нужно заплатить за войну в Украине.
"Меня очень критикуют местные националисты, наверное, и за это интервью будут критиковать. Вы критикуете наше правительство за запрет на выдачу визы гражданам России. Есть ситуации, когда хорошего решения нет и надо выбрать сторону - одну или другую. Война очень много что изменила. Да, бомбы не падают на наши дома, российские солдаты не насилуют наших женщин и детей, но мы живем в войне и платим за это", - сказал он.
Последней темой интервью стала грядущая зима и цена за коммунальные услуги.
"Я думаю, что счет за коммунальные услуги в этом году будет в три раза выше, чем в прошлом. Может, в два. Этого никто не знает, но одно я могу сказать точно - если не в январе, то в марте или апреле у нас будет столько газа, сколько надо. Но он будет не из России, а из Скандинавии, США или других стран. И все вернется на свои места. Этой зимой мы поможем заплатить за газ, но это наша цена за войну. Зато нам не надо думать, что наши отцы и братья делают сейчас на фронте", - заявил Стакис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!