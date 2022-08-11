Стакис высказался о своем нашумевшем интервью "Дождю". В игру вступил и Борданс

"Мое интервью вызвало ряд вопросов, призываю всех его посмотреть. Я считаю нападение на "Дождь" незаслуженным. Такое интервью никогда бы не вышло на пропагандистских путинских каналах, никогда. Но вчера у меня получилось на миллионную аудиторию объяснить: кто мы, почему мы так считаем, почему нам кажется, что это правильно. У них на одном только YouTube 3,5 млн подписчиков и миллионная аудитория по всему свету. Так что это хорошая возможность, хорошо, что у нас есть этот телеканал, мы можем попасть в его студию и говорить с ними", - сказал мэр.