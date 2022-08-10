Мэр Риги Мартиньш Стакис дал интервью телеканалу "Дождь" на русском языке. Это интервью прокомментировал латвийский режиссер Алвис Херманис. Он заявил, что деятельность телеканала больше похожа "на жестокую политическую манипуляцию", которая противоречит интересам Латвии.
"Это жестокая политическая манипуляция": Херманис об интервью Стакиса "Дождю"
"Сегодня для меня развеялась еще одна иллюзия. Месяц назад меня тоже порадовало, что tv.rain (российский YouTube-канал "Дождь") переехал в Латвию. Всем рекомендую посмотреть сегодняшнее интервью, в котором журналистка Котрикадзе беседует с мэром Риги. Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии. Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, которая приютила их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель - разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно и это тот же старый русский шовинизм. Но это не меняет результата.
Я настоятельно рекомендую латвийским органам безопасности отменить все разрешения на их работу и пребывание здесь. И чем раньше, тем лучше", - написал Херманис в Facebook.
Как сообщалось, мэр Риги Мартиньш Стакис дал интервью телеканалу "Дождь", в котором говорил о сносе памятника в парке Победы, отвечал на обвинения в русофобии и прогнозировал, что будет зимой.
Уже сообщалось, что 6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу "Дождь". В июле он начал свою работу в Риге.
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