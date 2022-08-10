"Это жестокая политическая манипуляция": Херманис об интервью Стакиса "Дождю"

"Сегодня для меня развеялась еще одна иллюзия. Месяц назад меня тоже порадовало, что tv.rain (российский YouTube-канал "Дождь") переехал в Латвию. Всем рекомендую посмотреть сегодняшнее интервью, в котором журналистка Котрикадзе беседует с мэром Риги. Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии. Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, которая приютила их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель - разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно и это тот же старый русский шовинизм. Но это не меняет результата.