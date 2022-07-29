"Нам здесь классно, друзья". Котрикадзе о "Дожде" в Латвии

Работа вне России

Потому что пока, по крайней мере юридически, телеканал "Дождь", новый телеканал "Дождь", не является ни иностранным агентом, ни нежелательной организацией, ничем подобным в России. Однако все мы понимаем, что попытки так или иначе нас ограничить будут. (...) Пора решать, как мы относимся к тем предложениям, которые делают нам журналисты из страны, те люди, которые там остаются. И это большой и важный вызов для нас. Мы берем на себя ответственность за репортеров на месте? Мы готовы сопровождать это все, спасать и так далее, и так далее? Мы несем ответственность за дальнейшую судьбу тех людей, которые будут с нами работать, или это их сознательный, взрослый выбор? Мы еще пытаемся это сформулировать для себя".