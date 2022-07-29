Не превращается ли Латвия в зеркальное отображение России, запрещая неугодные СМИ? Как латвийские власти принимают российских журналистов из независимых медиа? Какие задачи ставит перед собой возобновивший вещание телеканал "Дождь"? Эти вопросы в эфире "Кто вам платит?" обсудили с российской журналисткой, сотрудницей телеканала Екатериной Котрикадзе.
"Нам здесь классно, друзья". Котрикадзе о "Дожде" в Латвии
В начале марта независимый российский телеканал "Дождь" был вынужден временно закрыться. Причина - принятый Госдумой РФ закон о "фейковых новостях", согласно которому войну России в Украине нельзя называть войной. Опасаясь за свою безопасность, многие журналисты разъехались по разным странам. В июле телеканал возобновил свое вещание. Новая компания зарегистрирована в Латвии, здесь же выдана европейская лицензия. Телеканал вещает из нескольких студий, расположенных в разных странах - помимо Латвии, это Грузия, Франция и Нидерланды.
Поговорили с сотрудницей телеканала "Дождь" Екатериной Котрикадзе о работе для России за ее пределами, ответственности российских пропагандистов за развязанную войну и первых впечатлениях о Латвии.
Работа вне России
На частый вопрос, как работать российскому журналисту вне России, Екатерина Котрикадзе отвечает: "Это на самом деле вопрос, на который нам всем еще предстоит ответить.
Мы сейчас занимаемся ровно тем, что формулируем для себя дальнейшую стратегию действий на территории России.
Потому что пока, по крайней мере юридически, телеканал "Дождь", новый телеканал "Дождь", не является ни иностранным агентом, ни нежелательной организацией, ничем подобным в России. Однако все мы понимаем, что попытки так или иначе нас ограничить будут. (...) Пора решать, как мы относимся к тем предложениям, которые делают нам журналисты из страны, те люди, которые там остаются. И это большой и важный вызов для нас. Мы берем на себя ответственность за репортеров на месте? Мы готовы сопровождать это все, спасать и так далее, и так далее? Мы несем ответственность за дальнейшую судьбу тех людей, которые будут с нами работать, или это их сознательный, взрослый выбор? Мы еще пытаемся это сформулировать для себя".
Первые результаты и большие задачи
Телеканал доволен своими первыми результатами после возобновления вещания из Латвии две недели назад: "Мы смотрим на цифры, которые в YouTube, это все очень предварительные результаты, конечно же. И поскольку это первая волна, первый эфир и интерес высокий - цифры, разумеется, хорошие.
Я не то чтобы обольщаюсь, но одновременно с этим уже сейчас можно сделать вывод о том, что большая часть аудитории все еще изнутри России. То есть это люди, которые находятся там, в стране.
И для нас это важно, потому что мы прежде всего ориентируемся, конечно, на аудиторию, которая остается все еще в Российской Федерации. Одновременно с этим понимая, насколько важно думать и помнить и обращаться к тем, кто выехал, сейчас или давно, и это надо теперь соединить. Это тоже нетривиальная задача. Вещать и для тех, и для этих. Надеюсь, у нас это будет получаться".
Латвия - ее запреты и гостеприимство
В Латвии после 24 февраля началась активная кампания запрета телеканалов и СМИ из России. "Дождь" в эту категорию не попал, потому что теперь это уже латвийская компания. С одной стороны, Латвия выступает против пропаганды, не желая давать платформу Владимиру Соловьеву, Владимиру Киселеву и другим провластным журналистам, однако не становится ли страна таким образом зеркальным отображением того, что происходит в России сейчас?
Рассуждая об этом, Котрикадзе призналась, что для нее это сложный вопрос: "До войны, до 24 февраля, я вообще была против любых запретов. Я каждый раз очень жестко и однозначно их осуждала. Но после того, как началась война, я ужесточилась, скажу вам честно, я считаю совершенно честно, что
Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и Ирада Зейналова - вся пропагандистская тусовка - несут не меньшую ответственность за разжигание войны, за военные преступления, совершаемые в Украине, за этот кошмар и ад, который мы все наблюдаем, чем представители российской власти.
Поэтому я, с одной стороны, против запретов, потому что это всегда ведет к дальнейшему ухудшению ситуации, но одновременно с этим в данном случае мне кажется, что Соловьева нельзя показывать нигде. (...) Это приводит к убийствам людей, гибели детей, например, в украинских городах".
По признанию Котрикадзе, российские политики и чиновники совершенно не готовы и панически боятся разговаривать с независимыми журналистами. Они привыкли к тому, что беседы в эфирах сводятся к "Скажите, специальная военная операция очень успешна или она потрясающе успешна?", "Наш президент Владимир Путин - он самый лучший президент на свете, он уже всех-всех переиграл или еще остаются какие-нибудь преграды, которые он в ближайшем будущем преодолеет?". В независимых же медиа надо отвечать, парировать, отбиваться. "Вот этого они совсем не хотят, они страшно этого боятся", - заключила телевизионная журналистка.
Поделилась Котрикадзе и первыми впечатлениями о латвийских политиках и стране в целом: "Латвийские власти делают все, что в их ведении, для того, чтобы нам здесь было максимально комфортно, и это вызывает во мне исключительно чувство благодарности. Нам вообще здесь очень классно, друзья. Я знала, что Грузия - очень гостеприимная страна. Я как Котрикадзе это вам говорю. И мы пять месяцев прожили в Тбилиси, и там все это тоже было, но не со стороны власти, а со стороны просто людей.
А здесь видно, что к нам относятся хорошо, знают, кто мы такие, знают, зачем мы сюда приехали, знают, что мы приехали не потому, что этого хотели.
Нам нравится Латвия. Это красивый город Рига, прекрасный, я здесь впервые".
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