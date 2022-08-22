Ушаков отрицает, что использовал запрещенное устройство видеонаблюдения

Он просил признать себя потерпевшим по этому делу, если за ним незаконно наблюдали. По словам Ушакова, были лица, которые планировали "незаконно записывать происходящее в офисе".

По его словам, на полках в кабинете хранились всевозможные сувениры и подарки, папки и альбомы, которые были получены предыдущими мэрами и, соответственно, им самим с 2009 по 2019 год.

"Я не знаю, кто и когда привез этот альбом, с какой целью он был сделан и использовался ли", - подчеркивает политик.

Уже известно, что в понедельник, 22 августа, в 14:00 суд Видземского предместья города Риги рассмотрит уголовное дело в отношении Ушакова за хранение запрещенного устройства видеонаблюдения.

Планируется, что на судебном заседании будет выслушано мнение Ушакова по уголовному делу, а также будут допрошены трое свидетелей.

Нилу Ушакову в конце прошлого года предъявили обвинение по статье Уголовного закона о нарушении запрета на оборот специально созданного или приспособленного оборудования, устройств или инструментов для оперативной деятельности, пояснили агентству LETA в прокуратуре.

За такое правонарушение может быть назначено лишение свободы на срок до двух лет, обязательные работы или штраф с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года на пленарном заседании Европарламента с Ушакова была снята депутатская неприкосновенность. После снятия неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, так как они предоставлены ему латвийским государством как члену Европарламента и никакая другая институция не может их отнять.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило устройство в кабинете тогдашнего мэра Ушакова.

В опубликованном ранее заявлении KNAB указывалось, что лицо хранило в своем кабинете устройство, имеющее стратегическое значение, которое предназначено для проведения оперативных мероприятий особым образом, а именно видеодокументации и получения аудиоинформации скрытым образом.

Этот тип устройства запрещен для покупки, хранения и использования физическими лицами. Устройство было замаскировано под другой предмет, визуально напоминающий альбом или книгу.