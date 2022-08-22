Депутат Европарламента (ЕП) и бывший мэр Риги Нил Ушаков отрицает, что купил, хранил и использовал запрещенное устройство видеонаблюдения, сообщила в понедельник помощник политика Диана Шване.
Ушаков отрицает, что использовал запрещенное устройство видеонаблюдения
Евродепутат указывает, что в основе судебного разбирательства лежит папка, в которую вклеены скрытая видеокамера и зарядный кабель с адаптером. Согласно заявлению бывшего мэра Риги, папка была найдена в зале заседаний и приемов мэра в Рижской думе, где он проводил рабочие встречи и давал интервью. Помещения также использовались для массовых и представительских мероприятий. Политик подчеркивает, что это помещение, которое было доступно всем посетителям, например, во время Ночей музеев.
Евродепутат отмечает, что впервые увидел папку, точнее - ее фотографию, когда следователь показал ему ее. Он надеется, что саму папку и устройство в ней увидит на одном из ближайших судебных заседаний.
По мнению Ушакова, невозможно найти причину, по которой ему понадобился бы самодельный альбом со встроенной камерой и шнуром питания с адаптером, если все кабинеты в Рижской думе, где он находился или работал, были оборудованы системой видеонаблюдения.
"Или, по мнению прокурора, у меня была цель наблюдать за собой на работе?
Но я же знал, что есть официальные камеры, и поэтому мнение прокурора о том, что мне было необходимо дополнительное наблюдение, причем таким самодельным образом, не выдерживает никакой критики", - говорит бывший мэр Риги.
Он просил признать себя потерпевшим по этому делу, если за ним незаконно наблюдали. По словам Ушакова, были лица, которые планировали "незаконно записывать происходящее в офисе".
По его словам, на полках в кабинете хранились всевозможные сувениры и подарки, папки и альбомы, которые были получены предыдущими мэрами и, соответственно, им самим с 2009 по 2019 год.
"Я не знаю, кто и когда привез этот альбом, с какой целью он был сделан и использовался ли", - подчеркивает политик.
Уже известно, что в понедельник, 22 августа, в 14:00 суд Видземского предместья города Риги рассмотрит уголовное дело в отношении Ушакова за хранение запрещенного устройства видеонаблюдения.
Планируется, что на судебном заседании будет выслушано мнение Ушакова по уголовному делу, а также будут допрошены трое свидетелей.
Нилу Ушакову в конце прошлого года предъявили обвинение по статье Уголовного закона о нарушении запрета на оборот специально созданного или приспособленного оборудования, устройств или инструментов для оперативной деятельности, пояснили агентству LETA в прокуратуре.
За такое правонарушение может быть назначено лишение свободы на срок до двух лет, обязательные работы или штраф с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года на пленарном заседании Европарламента с Ушакова была снята депутатская неприкосновенность. После снятия неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, так как они предоставлены ему латвийским государством как члену Европарламента и никакая другая институция не может их отнять.
В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило устройство в кабинете тогдашнего мэра Ушакова.
В опубликованном ранее заявлении KNAB указывалось, что лицо хранило в своем кабинете устройство, имеющее стратегическое значение, которое предназначено для проведения оперативных мероприятий особым образом, а именно видеодокументации и получения аудиоинформации скрытым образом.
Этот тип устройства запрещен для покупки, хранения и использования физическими лицами. Устройство было замаскировано под другой предмет, визуально напоминающий альбом или книгу.
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