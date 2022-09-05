3 сентября в Москве прошла церемония прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Проститься с известным политиком пришли и многие звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.
Видео ⟩ Что за жест Пугачева сделала у гроба Горбачева?
В социальных сетях доступно множество фото и видео, на которых Алла Пугачева заснята на похоронах Михаила Горбачева. Примадонна принесла на церемонию розовые лилии.
Ряд СМИ указал, что певица якобы сделала непонятный жест у гроба Горбачева во время прощания. Она возложила цветы и вытянула указательный палец, направив его к лицу покойного.
В Сети активно обсуждают и внешность Аллы Пугачевой. Фолловеры отмечают, что Примадонна выглядит усталой.
4 сентября в соцсетях звезда сделала трогательную публикацию: "Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира, и исчез страх за будущее своих детей. И Главное - Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества".
Алла Борисовна заметила, что куда-то пропали человеколюбие и благородство.
"Пропало умение идти на компромисс. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно", - подытожила Примадонна.
Напомним, в Москве в Колонном зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Попрощаться с Горбачевым в числе других пришли певица Алла Пугачева и бывший президент России Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, пишет РБК. Также среди пришедших были замечены Григорий Явлинский и главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.
Владимира Путина на церемонии не было, он попрощался с Горбачевым отдельно.
Галерея: Прощание с Михаилом Горбачевым
Ранее Алла Пугачева вернулась в Москву. В этом году Лиза и Гарри пошли в третий класс. Примадонна также выложила в своем Instagram-аккаунте коллаж с фото Максима Галкина и пропагандистского журналиста Владимира Соловьева.
"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - подписала она публикацию.
Ранее - в конце августа - Пугачева призналась в беседе с журналистами, что вернулась на родину, чтобы "порядок наводить - в моей голове, в вашей голове".
Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео, сделанными во время прогулок по Юрмале. Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns. "Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво", - отметил Маэстро.
Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
В августе Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии и других странах Европы. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречают зрители.
Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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