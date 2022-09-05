Видео ⟩ Что за жест Пугачева сделала у гроба Горбачева?

Напомним, в Москве в Колонном зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Попрощаться с Горбачевым в числе других пришли певица Алла Пугачева и бывший президент России Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, пишет РБК. Также среди пришедших были замечены Григорий Явлинский и главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

Владимира Путина на церемонии не было, он попрощался с Горбачевым отдельно.

Галерея: Прощание с Михаилом Горбачевым

Ранее Алла Пугачева вернулась в Москву. В этом году Лиза и Гарри пошли в третий класс. Примадонна также выложила в своем Instagram-аккаунте коллаж с фото Максима Галкина и пропагандистского журналиста Владимира Соловьева.

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - подписала она публикацию.

Ранее - в конце августа - Пугачева призналась в беседе с журналистами, что вернулась на родину, чтобы "порядок наводить - в моей голове, в вашей голове".

Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.