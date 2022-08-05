Видео ⟩ Галкин поразил публику знанием латышского языка

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Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.

Свое выступление Максим Галкин начал со слов на латышском языке. Он объяснил, что начал его учить. Россия пристально следит за всеми его шоу. "Потому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском", - сказал артист на госязыке.

В коротком отрывке (на видео) Максим Галкин шутит на латышском: "Теперь я вижу, что многие латыши испугались, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом сидят русские и не понимают, что происходит. За что они заплатили?".