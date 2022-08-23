21 и 22 августа в кинотеатре Splendid Palace прошло специальное мероприятие кинофестиваля "Балтийская жемчужина" - творческая встреча кинорежиссера Кирилла Серебренникова и премьера фильма "Жена Чайковского". Подробнее в репортаже RUS TVNET.
Видео ⟩ Пугачева, Вайкуле и другие гости на премьере "Жены Чайковского" в Риге
Напомним, новый фильм Серебренникова начал свое триумфальное турне с успешного старта в основном конкурсе Каннского фестиваля.
Критики единодушно отметили, что "Жена Чайковского" - самый зрелый и чувственный фильм кинорежиссера. Атмосферная, роскошно смонтированная, страстная и зрелищная драма завораживает зрителей и держит в эмоциональном напряжении до финальных титров.
"Кинотеатр сейчас действительно возрождается, в том смысле, что зрители приходят. Зрители преодолели эту боязнь находиться в переполненном зале с пятью сотнями других людей, как сегодня на фильме Серебренникова "Жена Чайковского". И я должна сказать, конечно, что предлагать людям очень мощный контент - это вопрос концепции", - отметила художественный руководитель кинотеатра Splendid Palace Дайра Аболиня.
Она призналась, что Марина Липченко со своим фестивалем "Балтийская жемчужина" уже приучила латвийского зрителя к конкурсному кино, в том числе на русском языке. Кирилла Серебренникова же в Латвии знали уже давно:
"Вы видите, насколько здесь разнообразная аудитория. Я считаю, что Марина Липченко со своим фестивалем "Балтийская жемчужина" приучила многих латвийских зрителей, в том числе латышскоязычных, выбирать этот фестиваль.
А с Серебренниковым латвийская публика действительно познакомилась быстрее, даже непосредственнее, чем русскоязычная публика, потому что Серебренников уже ставил несколько пьес в Латвийском национальном театре. Как мы знаем, начиная с "Войцека" и "Мертвых душ". И эти спектакли шли там на латышском языке".
Один из основных сюжетов картины "Жена Чайковского" - катастрофический брак, заключенный на условии "братской любви" между Чайковским, предпочитавшим близость с мужчинами, и очарованной им Антониной Милюковой, ставшей впоследствии женой композитора.
Среди гостей мероприятия было множество известных в Латвии людей, в том числе блогеров, политиков и предпринимателей. Премьеру также посетили Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.
"Нет, я не ожидала, что придет Алла Пугачева", - подчеркнула Аболиня. Но она ожидала, что кто-то из известных русскоязычных людей появится на премьере.
"Да, но если бы я была Аллой Пугачевой, которой я, конечно, не являюсь, если бы я была Аллой Пугачевой и показывали бы фильм одного из величайших российских режиссеров, а здесь была бы премьера, я бы тоже хотела приехать.
Я понимаю ее. Лайма Вайкуле тоже здесь, и другие известные в Латвии люди, например, Элита Гавеле, которая является специальным послом Министерства иностранных дел Латвии по вопросам диаспоры. Она тоже когда-то работала послом в России", - заметила она.
Среди зрителей был и экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой, который тоже выразил мнение о режиссере: "Кирилл Серебренников - личность, такая личность мирового значения со своим взглядом, смелостью. Может быть, пришло его время показать свое искусство всему миру?".
Напомним, средства, полученные от участия в творческой встрече, Кирилл Серебренников перечислит в фонд помощи беженцам из Украины. Мероприятие прошло в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина", который стартует уже 21 сентября.
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