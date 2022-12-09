Грядущей ночью похолодает до -15 градусов

Ночью вероятна переменная облачность, без существенных осадков. При слабом ветре во многих местах образуется туман с видимостью до 200-500 метров, а также изморозь. Столбик термометра опустится до -15 градусов, теплее будет только в районах с более густой облачностью, где температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

В субботу на побережье ожидается снег. Водителям следует проявлять осторожность: на некоторых участках дороги будут скользкими, также ожидается туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Самая низкая температура воздуха - от -4 до -9 градусов, теплее будет на юго-востоке, где столбик термометра не опустится ниже -2...-4 градусов.

Галерея: Зима в Риге

В Риге ночью погода временами будет проясняться, осадков не ожидается. Ветер слабый, сформируется туман с видимостью 500-1000 метров, а также иней. Минимальная температура воздуха составит около -10 градусов.

Днем небо в столице будет затянуто облаками, без осадков. Ветер - слабый, температура воздуха составит от -6 до -7 градусов.