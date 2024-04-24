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Внезапно лето: на следующей неделе может потеплеть до +24

rus.tvnet.lv/LETA
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У собак тоже бывают тепловые удары. Иллюстративное фото
У собак тоже бывают тепловые удары. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Температура воздуха в ближайшие дни начнет повышаться и в начале следующей недели превысит +20 градусов, свидетельствуют прогнозы погоды.

В четверг, 25 апреля, погода будет преимущественно облачной и дождливой, более интенсивные дожди ожидаются на востоке страны. Температура воздуха ночью и днем составит от +3 до +9 градусов.

В выходные дни ожидается солнечная погода, местами возможны кратковременные ливни и грозы.

Хотя температура ночью местами еще может опуститься до нуля градусов, дни будут более теплыми, а на юге страны в воскресенье днем ожидается до +20 градусов.

В начале следующей недели прогнозируется повышение температуры до +19...+24 градусов, прохладнее будет только на побережье.

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