"Это было ужасно". Люди, купившие дом за евро на Сицилии, раскрыли важные нюансы

В 2018 году регион Сицилии в Италии выступил с уникальным предложением - купить дом за один евро. Этот странный призыв пришелся по вкусу миллионам желающих, готовых отправиться в Италию и начать там жизнь. Некоторые люди, купившие таким образом дом, поделились положительными историями, другие же раскрыли темную сторону этого проекта, сообщает CNN.
Недорогой домик на Сицилии
Моргана и ее муж были одними из первых откликнувшихся на призыв купить дешевый дом в маленьком городке Сицилии. Им было предложено здание площадью 50 квадратных метров в городе Мусcомели с аккуратно выкрашенными стенами и недавно замененным полом.
"Все, что нам нужно было сделать - это отремонтировать ванную", - рассказала телеканалу француженка.
"Мы оба художники и реставраторы, поэтому всю работу сделали сами. Было очень приятно видеть, как создавался наш двухкомнатный дом", - отметила она. Из дома открывается сказочный вид на город - молодые люди могут наблюдать за ним с террасы шириной 15 квадратных метров.
По словам Морганы, город Муссомели тихий, но не изолированный от общества, как другие маленькие городки Сицилии. Здесь расположены различные магазины, супермаркеты и развлекательные заведения. "Вы можете вести настоящий городской образ жизни. Это здорово", - говорит Моргана.
Здесь нет неприятных сюрпризов. "Здесь все очень любезны - нам очень помогли агенты по недвижимости, которые ответили на все наши вопросы и помогли нам обустроиться в городе.