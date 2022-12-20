"Это было ужасно". Люди, купившие дом за евро на Сицилии, раскрыли важные нюансы

"Здесь без ремонта не обойтись"

Такой же опыт у Мухаммеда Рамзана, пакистанца, проживающего в Великобритании, который планирует переехать в сицилийский город Муссомели.

"Я услышал об этом предложении по телевидению и хотел изучить его более подробно. Я никогда раньше не был на Сицилии, поэтому у меня не было никаких ожиданий.

Посмотрев дом стоимостью один евро, я сделал вывод, что без ремонта тут не обойтись. Однако несмотря на состояние домов, я купил один из них за 4200 евро", - говорит пакистанец, добавляя, что конкретное здание находится в относительно хорошем состоянии и его нужно будет просто перекрасить.

Дом Мухаммеда расположен в исторической части города, с его балконов открывается живописный вид на сицилийские холмы. "Моей жене очень нравится это место - оно такое вдохновляющее. Здесь очень приятный климат, тишина и покой", - говорит покупатель дома.

"Здесь не замешаны посредники или мафия, как может показаться на первый взгляд. Есть предубеждения о Сицилии, возникшие из-за фильма "Крестный отец".

Однако, проводя здесь время, я пришел к выводу, что здесь нет скрытых подводных камней - все спокойно и безопасно", - говорит новый владелец дома.

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