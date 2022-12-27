Фото ⟩ Туристы ринулись в замок в Румынии, где снимали сериал "Уэнздей"

Именно на территории замка Кантакузино снимали сцены происходящего с Уэнздей Аддамс в академии Невермор.

Издание разместило видео, по которому понятно, что оригинальный замок Кантакузино был взят за основу и позже "доработан" с помощью компьютерной графики. Замок - это не единственная локация в Румынии, где снимали сериал "Уэнздей". Известно, что основные съемки происходили в румынской столице Бухаресте.

Замок Кантакузино (Cantacuzino Castle) в неороманском стиле расположен в небольшом городке Буштень в Румынских Карпатах. Иногда его еще называют замок Замора (Zamora Castle) из-за расположения в географическом районе Замора.

Он построен в начале XX века по заказу влиятельного румынского государственного деятеля Георге Григоре Кантакузино, который был одним из самых богатых людей своего времени в Румынии.