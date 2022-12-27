После премьеры сериала от Netflix "Уэнздей" возрос интерес туристов к замку Кантакузино в Румынских Карпатах, пишет Daily Mail.
Фото ⟩ Туристы ринулись в замок в Румынии, где снимали сериал "Уэнздей"
Именно на территории замка Кантакузино снимали сцены происходящего с Уэнздей Аддамс в академии Невермор.
Издание разместило видео, по которому понятно, что оригинальный замок Кантакузино был взят за основу и позже "доработан" с помощью компьютерной графики. Замок - это не единственная локация в Румынии, где снимали сериал "Уэнздей". Известно, что основные съемки происходили в румынской столице Бухаресте.
Замок Кантакузино (Cantacuzino Castle) в неороманском стиле расположен в небольшом городке Буштень в Румынских Карпатах. Иногда его еще называют замок Замора (Zamora Castle) из-за расположения в географическом районе Замора.
Он построен в начале XX века по заказу влиятельного румынского государственного деятеля Георге Григоре Кантакузино, который был одним из самых богатых людей своего времени в Румынии.
От Бухареста до Буштени около 130 километров. Это расстояние можно проехать на прямом поезде меньше чем за 2 часа. От города Брашов к замку ехать около 30 километров, однако придется сделать несколько пересадок из-за особенностей горного рельефа. От вокзала Буштени до замка Кантакузино идти 1,5 километра.
Общая площадь комплекса Кантакузино составляет более трех тысяч квадратных метров. Здание замка окружено парком, на территории которого находятся водопад с гротом и фонтаны. В центральном павильоне экспонируется коллекция уникальной румынской геральдики, представляющей семьи, связанные с домом Кантакузино, а также портреты членов этого рода. Также там устраиваются различные временные выставки. Например, сейчас там показывают работы Гойи и Дали.
Билет в замок (с художественной галереей и парком скульптур) стоит 55 румынских лей (около 11,20 евро), однако можно посетить только замок и парк за 35 лей (около 7,13 евро). Также на территории есть ресторан и парк развлечений. Более подробная информация имеется на сайте замка.
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