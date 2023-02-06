"Детокс после Кучеры": Дудь выпустил свое самое долгое интервью - соцсети взрываются

Что случилось?

Сегодня, 6 февраля, на YouTube-канале "вДудь" вышло интервью Юрия Дудя с Марией Певчих, главой отдела расследований команды Алексея Навального.

Певчих рассказала журналисту о сложностях расследований команды, о том, как она познакомилась с самим политиком, что сейчас происходит с Навальным и как работает его команда сегодня.

Интервью длится почти четыре часа - 3:58:50. На момент написания статьи, за пять часов с момента публикации, его посмотрели более 850 тысяч пользователей.

Реакции в Twitter

Поскольку видео на канале стало самым продолжительным за всю его историю, пользователи Сети не смогли пройти мимо этого факта.

Жду, когда уже наконец появится реалити-шоу «Вдудь-2» — тупо интервью длиной в 16 лет — Майкл Палкин (@Aberdeeenie) February 6, 2023

Владимир Путин - от городской администрации до красной кнопки / вДудь

Хронометраж: 12:38:01 — Фотян (@Fotyan) February 6, 2023