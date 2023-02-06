Журналист Юрий Дудь выпустил интервью с главой отдела расследований команды Навального Марией Певчих, которое длится почти четыре часа. Пользователи Сети не смогли обойти этот факт стороной.
"Детокс после Кучеры": Дудь выпустил свое самое долгое интервью - соцсети взрываются
Что случилось?
Сегодня, 6 февраля, на YouTube-канале "вДудь" вышло интервью Юрия Дудя с Марией Певчих, главой отдела расследований команды Алексея Навального.
Певчих рассказала журналисту о сложностях расследований команды, о том, как она познакомилась с самим политиком, что сейчас происходит с Навальным и как работает его команда сегодня.
Интервью длится почти четыре часа - 3:58:50. На момент написания статьи, за пять часов с момента публикации, его посмотрели более 850 тысяч пользователей.
Реакции в Twitter
Поскольку видео на канале стало самым продолжительным за всю его историю, пользователи Сети не смогли пройти мимо этого факта.
Жду, когда уже наконец появится реалити-шоу «Вдудь-2» — тупо интервью длиной в 16 лет— Майкл Палкин (@Aberdeeenie) February 6, 2023
Владимир Путин - от городской администрации до красной кнопки / вДудь— Фотян (@Fotyan) February 6, 2023
Хронометраж: 12:38:01
Так, а для просмотра можно затребовать на рабочем месте выходной день? А то 4 часа черт знает сколько буду смотреть(— Георгий Албуров (@alburov) February 6, 2023
Певчих – что коррупция сделала с Россией / вДудь https://t.co/5v3ovMmPDR via @YouTube
ВДудь 2025: беру интервью 10 часов— БЫКЁЖ БЫКЁЖ БЫКЁЖ БЫКЁЖ БЫКЁЖ БЫКЁЖ БЫКЁЖ БЫКЁЖ (@YBNH) February 6, 2023
Монтажёр - Что происходит с монтажными склейками / ВДудь— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) February 6, 2023
Восьмичасовой рабочий день? А может новый Дудь на скорости 0,5?— Харик Оханисян (@Garik_R_O) February 6, 2023
@yurydud представил новый логотип своего шоу pic.twitter.com/RTIyo4RhRp— Такеши Картошкин (@sherstemoy) February 6, 2023
@yurydud раздели уже на сезоны, по братский. Ну 4 часа никто не вывезет же. Нам жить ещё нужно. Спать во время лечь. pic.twitter.com/uQ2SEfK2zD— A Y A N 💙💛 (@zubaneyev) February 6, 2023
Сука. Дудь из своих интервью решил сделать какой-то Список Шиндлера или что? Что за 4 часа интервью?— авокадо (@baydarikae) February 6, 2023
Теперь несколько дней будем читать, что дудь может 4 часа— Грейнджер на минималках (@Kem_Polina) February 6, 2023
Дудь может 4 часа— Arkady (@_arkady) February 6, 2023
Кажется Дудь рекламирует авиасейлс потому что длительность его выпусков равна длительности полета на дальние расстояния— misievskaя (@elmisievichh) February 6, 2023
«Четыре часа детокса после Кучеры» :)— Бродяга Я (@Maverick_road) February 6, 2023
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