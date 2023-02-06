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"Детокс после Кучеры": Дудь выпустил свое самое долгое интервью - соцсети взрываются

rus.tvnet.lv
"Детокс после Кучеры": Дудь выпустил свое самое долгое интервью - соцсети взрываются
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Мария Певчих и Юрий Дудь
Мария Певчих и Юрий Дудь Фото: скриншот

Журналист Юрий Дудь выпустил интервью с главой отдела расследований команды Навального Марией Певчих, которое длится почти четыре часа. Пользователи Сети не смогли обойти этот факт стороной. 

Что случилось? 

Сегодня, 6 февраля, на YouTube-канале "вДудь" вышло интервью Юрия Дудя с Марией Певчих, главой отдела расследований команды Алексея Навального. 

Певчих рассказала журналисту о сложностях расследований команды, о том, как она познакомилась с самим политиком, что сейчас происходит с Навальным и как работает его команда сегодня. 

Интервью длится почти четыре часа - 3:58:50. На момент написания статьи, за пять часов с момента публикации, его посмотрели более 850 тысяч пользователей. 

Реакции в Twitter

Поскольку видео на канале стало самым продолжительным за всю его историю, пользователи Сети не смогли пройти мимо этого факта. 

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