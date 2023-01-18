Липину интересно ⟩ Кучера для примера - интервью Дудя как образец работы моZгов

Вера в авторитеты

В научном мире уже давным-давно ссылка на авторитеты не является доказательством. Не имеет значения, насколько уважаем академик, сколько он написал томов и сколько теорий названо в его честь. Если он говорит что-то, что не подтверждается законами, опытами и логикой - то он говорит чушь. Ошибаются все, и об этом стоит помнить.

Но Кучера в это не верит. Путин у власти - значит, он знает, как лучше. А все остальные просто выдергивают руль из рук у того, кто может привести к спасению. Ротенберги - это талантливые управленцы, "а ты бы сам разве не взял бы на работу тех, кому доверяешь?". И то, что говорят власть имущие - правда, просто потому, что они власть имущие. Россияне должны доверять Путину, а немцы, видимо, должны были доверять Гитлеру. Пусть там наверху решат, если это ошибка.

Патриоты Германии, по мнению Оскара Кучеры Фото: Flickr/James Vaughan

Это с одной стороны. А с другой - большим уважением начинают пользоваться любые источники, которые хоть как-то поддерживают уже существующие в голове Кучеры картины мира. Отсюда все эти сербы с 250 тысячами убитых в бомбардировках, стримершы Карины (та самая девочка из Италии) с "новым мировым порядком" и прочие бесчисленные знакомые и знакомые знакомых.