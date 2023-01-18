Актер Оскар Кучера дал интервью Юрию Дудю. Уж как только его не обсуждали. Часто встречающаяся мысль - "А зачем с ними вообще разговаривать"? Но мне как раз кажется, что этот диалог стал прекрасным взглядом на логику поддерживающих войну.
Липину интересно ⟩ Кучера для примера - интервью Дудя как образец работы моZгов
В этом материале я постараюсь показать сразу несколько принципов мышления, которые демонстрируют люди, поддерживающие действия Путина. Возможно, со многим вы сталкивались и сами, споря с ними.
Если же вы и являетесь сторонником России в войне в Украине, то попробуйте поискать у себя схожие паттерны в мышлении. Наверняка где-то совпадете.
Когнитивный диссонанс как главный принцип
Мы обсуждали когнитивный диссонанс еще в моей самой первой авторской статье. Но, если коротко, когнитивный диссонанс - это несоответствие новой и уже знакомой информации и дискомфорт, этим вызванный.
В случае Кучеры это работает очень просто (и неоднократно). У Кучеры есть установка № 1 "война - это плохо". И установка № 2 "своих парней бросать нельзя". И вот когда "свои парни" пошли войной на другую страну, эти две установки вступили в противоречие друг с другом.
Обычно люди решают это тем, что адаптируют одну из установок. Либо начинают говорить, что война - это не всегда плохо, например, если она "освободительная" или "священная".
Либо отказываются верить, что это Россия начала войну - "НАТО стояло у ворот" и "это провокация".
Кучера в этом плане поступает проще. Он не меняет ни одну из установок, а на вопросы о логическом несоответствии отвечает, что "он так чувствует".
Надежда - мой компас земной
Отсюда вторая особенность Z-мышления - факты не имеют значения. К сожалению, Дудь не всегда приводил числа или цитаты непосредственно Кучере (ограничиваясь щелчками и вставками на монтаже). А к концу так и просто устал и стал кидать фразы по типу "уже доказано".
Но в те моменты, когда Кучера напрямую сталкивался лбом с фактами, были крайне показательны. Мой любимый - про Азовское море.
Напомню контекст. Кучера несколько минут эмоционально доказывает, что смысла в завоевании новых территорий нет и война идет вовсе не из-за этого. Дудь вспоминает, как Путин хвастался тем, что Азовское море стало внутренним. Кучера пару секунд раздумывает, после чего выдает: "Я, наверное, просто тогда как человек, надеюсь, разумный, не могу в это поверить. Потому что это какая-то несуразица. Но несуразица, я тебе скажу, во всей этой истории - всё".
Ну, то есть, понимаете, в факты можно не верить, если они противоречат уже созданной картине мира.
И в эту же корзинку складываются и все остальные фразы из разряда: "Я надеюсь, что у них есть цели", "А что, Путин просто сошел с ума?" и так далее.
Ключевое - "я надеюсь". Кучера (как и, вероятно, многие другие товарищи с извилинами в форме буквы Z) не может логически объяснить, в чем цель войны. Но войну же начали. А если начали, то должны понимать зачем. Почему должны? Потому что третья особенность.
Вера в авторитеты
В научном мире уже давным-давно ссылка на авторитеты не является доказательством. Не имеет значения, насколько уважаем академик, сколько он написал томов и сколько теорий названо в его честь. Если он говорит что-то, что не подтверждается законами, опытами и логикой - то он говорит чушь. Ошибаются все, и об этом стоит помнить.
Но Кучера в это не верит. Путин у власти - значит, он знает, как лучше. А все остальные просто выдергивают руль из рук у того, кто может привести к спасению. Ротенберги - это талантливые управленцы, "а ты бы сам разве не взял бы на работу тех, кому доверяешь?". И то, что говорят власть имущие - правда, просто потому, что они власть имущие. Россияне должны доверять Путину, а немцы, видимо, должны были доверять Гитлеру. Пусть там наверху решат, если это ошибка.
Это с одной стороны. А с другой - большим уважением начинают пользоваться любые источники, которые хоть как-то поддерживают уже существующие в голове Кучеры картины мира. Отсюда все эти сербы с 250 тысячами убитых в бомбардировках, стримершы Карины (та самая девочка из Италии) с "новым мировым порядком" и прочие бесчисленные знакомые и знакомые знакомых.
В целом доверять им нет никакой причины. Но их аргументы и факты принимаются на веру, потому что уже ложатся в очень нестройный, но знакомый узор. А аргументы и факты второй стороны автоматически не принимаются - потому что этому узору противоречат.
Все не так однозначно
Разумеется, мы все подвержены логическим ошибкам. И тот же самый Дудь, как я и писал выше, периодически в них попадал (на чем его радостно ловят Z-каналы). Но Кучера явил собой очень интересную комбинацию различных особенностей.
У него уже есть устоявшаяся картина мира, которая заложена на очень простых принципах. Информация, которая в эту картину мира не входит, отвергается как ложная или несущественная. При этом если его все-таки ловят на несоответствиях, то он говорит "я не могу объяснить, просто так чувствую".
Благодаря этому, кстати, нестыковки видны еще лучше. Потому что Z-танутые люди поумнее Кучеры обычно такие углы обходят. То про "однополярный мир" что-нибудь скажут, то про Афганистан и Иран вспомнят. Но именно в такие места удобно бить, чтобы нащупать, где уверенных в правде России можно поймать, а, может быть, кого-то и убедить.
Но самый важный урок, как мне кажется, такой. Нельзя позволить себе стать такими.
Сама по себе позиция, насколько бы верной она ни была, не обеспечивает вам правильных установок. Учитесь выискивать в своей аргументации логические нестыковки и их решать. Выстраивайте правильные цепочки из фактов. И не отмахивайтесь от той информации, которая вам автоматически кажется неверной. Как и не верьте слепо во все, во что вам хочется верить.
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И последнее. Я понимаю, что мой текст прочитает огромное число сторонников России. И им захочется написать что-то про отсутствие журналистской объективности или про то, что и среди сторонников Украины полно аргументаций с хромающей логикой. Или, может быть, про то, что Дудь специально выбрал Кучеру, чтобы размазать его с легкостью. А вот-де говори он с Прилепиным/Медведевым/Симоньян - те бы ему спуску не дали.
Ну на последнее ответил сам Дудь - что ж делать, если никто больше не согласился. А про остальное...
Да, я необъективен. Я считаю, что Россия начала преступную войну и ее жертвами становятся миллионы ни в чем не повинных людей.
Разница между мной и Zомби в том, что у меня есть бесперебойная логическая цепочка. Начинается она с одной установки и одного факта.
- Начинать войны - это преступление.
- Россия начала войну.
Из этих двух пунктов следует вполне определенный вывод: "Россия - страна-преступница".
У Z-нутых такой картины мира нет. Либо они впадают в море логических ошибок, либо пытаются противоречить фактам, либо признают, что войны - это нормально.
Ни одно из этих решений меня не удовлетворяет. А вас?
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