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Вирусное интервью Кучеры, кажется, обсуждает весь Twitter. Собрали шутки, мемы и реакции

rus.tvnet.lv
Вирусное интервью Кучеры, кажется, обсуждает весь Twitter. Собрали шутки, мемы и реакции
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Оскар Кучера
Оскар Кучера Фото: скриншот из интервью и твитов

Интервью актера Оскара Кучеры для YouTube-канала "вДудь" стало вирусным: теперь внутренние противоречия гостя Юрия Дудя, кажется, обсуждает весь Twitter. 

Что случилось? 

На днях вышел новый выпуск "вДудь", в котором гостем стал актер Оскар Кучера. Он рассказал Юрию Дудю, почему поддерживает российскую армию в войне России с Украиной, а также высказался о причинах войны. При этом в словах актера вскрылось множество внутренних противоречий.

Реакции соцсетей

Пользователи Twitter не обошли тему стороной - в соцсети то и дело появляются все новые реакции, шутки и мемы с Кучерой. Собрали некоторые из них.

Пользователи Сети удивляются противоречиям актера, обратили внимание на то, что артист на интервью нарядился в кроссовки американского бренда Jordan и футболку из одесского магазина. Также соцсети заполнили кадры с журналистом Юрием Дудем, который так часто удивляется и закрывает лицо руками из-за высказываний своего гостя.

Внимание! Некоторые (даже многие) твиты содержат нецензурную лексику!

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