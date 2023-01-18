Вирусное интервью Кучеры, кажется, обсуждает весь Twitter. Собрали шутки, мемы и реакции

зачем то досмотрела эту хуйню ой т.е интервью дудя с типичным z-долбаебом и как бы вся суть:

— мы непременно достигнем целей

— каких?

— а я ебу?



в моменты когда я буду чувствовать себя тупой я просто вспомню это интервью и порадуюсь что я не оскар кучера