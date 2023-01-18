Интервью актера Оскара Кучеры для YouTube-канала "вДудь" стало вирусным: теперь внутренние противоречия гостя Юрия Дудя, кажется, обсуждает весь Twitter.
Вирусное интервью Кучеры, кажется, обсуждает весь Twitter. Собрали шутки, мемы и реакции
Что случилось?
На днях вышел новый выпуск "вДудь", в котором гостем стал актер Оскар Кучера. Он рассказал Юрию Дудю, почему поддерживает российскую армию в войне России с Украиной, а также высказался о причинах войны. При этом в словах актера вскрылось множество внутренних противоречий.
Реакции соцсетей
Пользователи Twitter не обошли тему стороной - в соцсети то и дело появляются все новые реакции, шутки и мемы с Кучерой. Собрали некоторые из них.
Пользователи Сети удивляются противоречиям актера, обратили внимание на то, что артист на интервью нарядился в кроссовки американского бренда Jordan и футболку из одесского магазина. Также соцсети заполнили кадры с журналистом Юрием Дудем, который так часто удивляется и закрывает лицо руками из-за высказываний своего гостя.
Внимание! Некоторые (даже многие) твиты содержат нецензурную лексику!
⚡️Оскар Кучера заявил, что не смотрел советское кино, так как оно черно-белое— Пездуза (@RealPezduza) January 17, 2023
Оскар Кучера, поддерживающий Путина и его «зачистки» в РФ, дал какое-то невероятное по уровню тупости интервью.— Ann (@IfSoAnn) January 16, 2023
«Ты [Дудь] против своей страны, потому что категорически выступаешь против спецоперации, против войны… Ну, против войны нормально выступать, я тоже против войны». pic.twitter.com/CUI4tMiQb0
КАК ОСКАР КУЧЕРА ЧИТАЕТ СКАЗКУ СЫНУ: pic.twitter.com/Y9gVW904vH— Дмитрий Сверлов (@sverlovsk_) January 17, 2023
кучера у дудя за 8 сек.— культя личности (@olololkij) January 16, 2023
экономлю 3 часа вашей жизни, не благодарите pic.twitter.com/M5yf1NmvIT
Все 3 часа в моей голове звучал голос Мягкова:#кучера #дудь pic.twitter.com/avK9yYDmK5— Константин Фисенко (@KoFisenko) January 17, 2023
Кучера: Я не верю в денацификацию и демилитаризацию, но я поддерживаю путина. Перефразирую коротко: «когда в голове нет, в жопе не займёшь» pic.twitter.com/75VIN941Zv— Faisal (@karen_bme) January 16, 2023
Представьте, как эти двое обсуждают вообще любую тему #блиновская #кучера pic.twitter.com/Skb40W2R3V— пьяный молко (@tyan_huyan) January 17, 2023
Кучера на интервью Дудя сидит в футболке украинского (одесского) бренда Benya&Zubrik pic.twitter.com/13cybzqEbj— еврейско-армянский соратник (@heyiam_david) January 16, 2023
Кучера у Дудя в одной картинке. pic.twitter.com/mPG5Z4Dvtu— Vlad Ashur (@HappyBlyaEnd) January 17, 2023
По моему это лучший комментарий. Кучера у Дудя pic.twitter.com/jVIsyzPlRs— Печенька с небес (@RoboBoyN1) January 16, 2023
Предвещая хейт на Юру от радикалов, а-ля "Да че ты с этим хуилой вообще разговариваешь". Оскар Кучера, хоть и никакущий спикер, представляет собой абсолютное большинство наших z-патриотов. К сожалению, он просто тупой. И это вью — идеально, чтобы показать его провоенным родичам pic.twitter.com/78CojIytH7— Мразь Вишневского (@cherry_mraz) January 16, 2023
В общем, Кучера не дурак, а лживый мерзавец, готовый за бабки закрывать глаза на бомбежки Днепра и массовые расстрелы в Буче.Одной рукой говорить "а в Америке с экономикой плохо", другой—оформлять американский паспорт своему ребенку, оплачивая дорогущие роды на другом конце света— Соболь Любовь (@SobolLubov) January 17, 2023
Все три часа в одном Кучера-бинго. Благодарите. pic.twitter.com/BhJ9iB2GYE— Bёрстка (@verstka_media) January 17, 2023
Вот все говорят мол Кучера долбаеб, Кучера долбоеб, даже не посмотрев интервью. Я посмотрел интервью и могу ответственно заявить: Кучера долбоеб.— я от иван иваныча (@rabota_124) January 16, 2023
Спойлер #кучера #дудь— Ionille (@Ionille1) January 17, 2023
Не благодарите pic.twitter.com/f3MZctPwgr
сделал мэм про оскара кучера pic.twitter.com/4X7bzGRx90— ollkostin (@ollkostin) January 16, 2023
- Кучера: "Экономика США близка к краху, там люди нищают, правительство силой насаждает толерантность, силой заставляют менять пол...— ПиСдецкотёнку🇺🇦💪 (@TinaArishina) January 16, 2023
- Дудь: "Напомни, где твоя жена рожала младшего ребёнка
- Кучера: "в США"
-Дудь: паспорт ему там сделал?
- Кучера: "конечно, любой бы сделал" 🤡 https://t.co/9M8A6lwyWN
Не друзья, к Дудю не Кучера пришел. У него в гостях моя тёща, или чей-то отец, бабушка, сестра, друг или коллега ватник - просто шедевральный собирательный образ. В его голове три шестерёнки, которые не дают друг другу крутиться, но он очень свято верит, что на стороне правды. pic.twitter.com/CW6PMAWPEp— То вира, то майна (@smisal2) January 16, 2023
Если он такой патриот, то почему он до сих пор Оскар, а не Кинотавр Кучера?— Харик Оханисян (@Garik_R_O) January 16, 2023
Дудю нужно дисклеймер ставить, что интервью опасно для ментального здоровья и нужно иногда ставить на паузу и разговаривать с кем-нибудь, кто не Оскар Кучера. Но из сочувствия к Юрию, я досмотрю интервью до конца. pic.twitter.com/zsfArKbqjm— AIZA (@AizaDolmatova) January 17, 2023
- в сём сила?— не то пальто (@o_markusha2020) January 16, 2023
- в метафорах #кучера pic.twitter.com/majjGGk3jw
Короткая версия интервью Дудь-Кучера. pic.twitter.com/gsqh7wPjQR— VS (@Vladimir13S) January 17, 2023
1 кучера — новая единица измерения тупости.— Right Now (@R1ght_Now) January 17, 2023
Ору— пьяный молко (@tyan_huyan) January 18, 2023
На полном серьезе хочу иметь такую же самооценку и считать себя правой во всем
Жить в этом мире наверняка намного спокойнее и комфортнее, чем в постоянных самокопаниях и тревоге #кучера pic.twitter.com/QjUya9ovBc
в карете без кучера потому что он в это время три часа нёс хуйню у дудя pic.twitter.com/mJZWjzFmKO— что-то хорошее есть (@PutinLoxEbany) January 16, 2023
Зачем мне смотреть интервью Кучера у Дудя, если я захочу послушать политшизу, я просто позвоню бабушке— любитель яблок (@apples_enjoyer_) January 18, 2023
Сидит кучера в майке украинского бренда Benya & Zubrik и ничего. Не жмёт ему нигде. pic.twitter.com/pkSSOcCsYn— Старая ведьма 🇺🇦🇮🇱 (@girlfrommuseum) January 16, 2023
Мое лицо все интервью: #кучера #дудь #иноагент pic.twitter.com/Pq1Jfa6aoC— Минтимер Нугманов (@Mintimerka) January 16, 2023
Возможно, я выражу непопулярное мнение, но Оскар Кучера, кажется, тупой.— Денис Чужой (@fe_city_boy) January 16, 2023
Разговор Дудя с Оскаром Кучера - это мой разговор о политике с родственниками, когда через каждые три минуты хочется выйти, поорать на балконе в небо и зайти обратно— Маша Катарсис (@bloodyemaria) January 17, 2023
Представьте, вы в машине, водитель на полной скорости несётся в стену и бьёт вас по рукам, когда вы пытаетесь отнять руль, а сзади сидит Оскар Кучера и не понимает тех, кто выпрыгнул из машины и катиться в сторону Грузии.— Pasha Pivovarov (@PashaPony) January 17, 2023
Оскар Кучера (из интервью Дудю): “Не мешайте Путину спасать страну-машину, несущуюся под откос” pic.twitter.com/dnoLNfB3qY— Бесконечный Сюрр 🤍💙🤍 (@windorsnow) January 17, 2023
Ну то есть вы включили интервью Дудя, через 5-10 минут поняли, что Кучера полный тупица, и все равно продолжили смотреть? Зачем? Вам 3 часа жизни не жалко? Лучше бы с большей пользой их провели— Картавый, но не слишком (@Kuzmichev_Aleks) January 18, 2023
Все хейтят видео с Ккчерой, а я считаю, что именно таких разговоров не хватает российскому обществу. Чем больше их будет, тем лучше для страны. Уверен, что Кучера после интервью не тот же самый, что был до него. Дудю уважение за терпение.— Cheshire Scoт 🐦 (@cheshireotsjuda) January 16, 2023
Уверен,что Кучера покупает лотерейные билеты😹😹😹— ❌Сектор Приз по барабану❌ (@kidalarivz) January 18, 2023
Если бы напротив Дудя располагался угол, который был бы больше 90 градусов, то он бы выглядел менее тупым, чем Оскар Кучера.— Right Now (@R1ght_Now) January 16, 2023
Кучера : мы не специально ездили рожать в США, это так совпало. Паспорт американский? Да мы ему сделали конечно.— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) January 16, 2023
Так. Совпало.
Оскар Кучера 3 часа объясняет почему другие сторонники войны не хотят давать интервью Дудю— Кирилл Селегей (@selehetero) January 16, 2023
Куплю курс медитации, который прошел Юра Дудь, чтобы спокойно слушать то, что говорит Кучера— Инешкипаз (@ineshkipaz) January 17, 2023
Сегодня я узнал две вещи:— Рафаэль Митяй (@mitrofanbelov) January 16, 2023
1. Оскар Кучера все еще живой и его мнение по каким-то общественно-значимым вопросам кого-то интересует
2. Многие из вас готовы смотреть любую хуйню, если она выходит на канале дудя
зачем то досмотрела эту хуйню ой т.е интервью дудя с типичным z-долбаебом и как бы вся суть:— бесполезная 🕊 (@bespoleznaya_15) January 16, 2023
— мы непременно достигнем целей
— каких?
— а я ебу?
в моменты когда я буду чувствовать себя тупой я просто вспомню это интервью и порадуюсь что я не оскар кучера
Оскар Кучера:— Тот самый Мартин (@martin_camera) January 16, 2023
— Да, я еблан.
Так, получается, Цекало, Хабенский и Кучера у Дудя уже были.— Артём Дерягин (@DerArto) January 18, 2023
Осталось позвать Малиновскую, и Юра соберёт Мадагаскар! pic.twitter.com/564OxhTyNy
Сколько таких хлопковых 🤭#дудь #кучера #дудькучера pic.twitter.com/WyuBpKa4hN— Di Summer (@di_summer_s) January 17, 2023
У меня есть безумная версия, что Кучера же актёр и это роль такая, Юра попросил его сыграть ватника ради контента— Greek (@Greeeeeeek) January 18, 2023
Кучера это конечно показательная жертва пропаганды. Он в своих мыслях даже сориентироваться не может, не говоря уже о каком-то критическом мышлении.— Dezeter (@Dezeter) January 18, 2023
Интервью Оскара Кучера Дудю в 29 секундах: pic.twitter.com/cog0MDHjkQ— утро полины (@ytropoliny) January 16, 2023
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