Распространено мнение, что кошки испытывают привязанность только к месту, где они живут, а отнюдь не к тому, кто за ними ухаживает. "Проверено.Медиа" решили проверить, верен ли такой стереотип об этих домашних животных.
Правда ли, что кошки, в отличие от собак, не привязываются к хозяину?
Стереотип о кошачьей независимости и свободолюбии отражён в сказке Редьярда Киплинга "Кот, который гуляет сам по себе" и снятых по её мотивам советских мультфильмах. Считается, что кошки, в отличие от собак, привязываются не к человеку, а к дому, в котором живут. В связи с этим некоторые ветеринары даже рекомендуют, уезжая в непродолжительный отпуск, оставлять кота в привычной для него обстановке и просить родственников или знакомых периодически навещать его, а не переселять животное в другой дом, где с ним всегда будут люди. Интересно, что в научной среде даже ведутся споры, можно ли кошку считать полностью одомашненной или она всё ещё сохраняет многие особенности дикого животного, в том числе почти не нуждается в общении с человеком.
Согласно подсчётам производителя кормов и товаров для животных Mars Petcare, в 2021 году в России проживало 63,4 млн домашних питомцев, 40,8 млн из которых — кошки, а 22,6 млн — собаки. В 2016 году компания GfK провела в 22 странах мира опрос о предпочтениях в выборе домашних животных. Россия оказалась самой котолюбивой страной из участвовавших в исследовании: 57% домохозяйств в стране сообщили о том, что у них живёт кошка, 29% имеют собаку, у 11% живут рыбки, а у 9% — птички. Похожие данные получил и ВЦИОМ: аналитический обзор, выпущенный в 2019 году и озаглавленный "Россия — страна котов", сообщал, что 54% российских семей держат дома как минимум одну кошку.
Кошки были одомашнены около 10 000-12 000 лет назад при переходе человека к оседлому образу жизни и с началом развития земледелия. Раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, называется фелинологией. Ассоциация любителей кошек (CFA, одна из крупнейших фелинологических организаций) выделяет 42 породы кошек, имеющих право участвовать в чемпионатах, и ещё три (кхао-мани, ликой и той-боб), которые вскоре могут быть признаны. Международная ассоциация кошек более широка в своих взглядах и выделяет целых 73 породы. При этом многие породы, сложившиеся внешне, не признаются пока мировыми организациями — например, китайские кошки танк набирают сотни тысяч подписчиков в Instagram*, но пока не учтены в реестрах. В описании каждой породы фелинологи указывают преобладающие черты характера кошки — например, большую общительность или стремление к независимости от человека.
Учёные идут дальше описательных характеристик и изучают типы кошачьей привязанности. В 2015 году исследователи из британского Университета Линкольна адаптировали популярный психологический тест "Незнакомая ситуация", разработанный в середине XX века психологом Мэри Эйнсворт для оценки привязанности младенца к матери. В оригинальном эксперименте исследовалось поведение ребёнка в возрасте от года до полутора лет в игровой комнате в одиночестве, в присутствии матери, в присутствии матери и незнакомого человека и только с незнакомым человеком. Для кошек оставили три ситуации: в незнакомой комнате с двумя стульями и в одиночестве, там же с хозяином и там же с незнакомцем. Скрытая камера отслеживала поведение животного. Учёные отметили, что единственная разница заключалась в том, что, когда комнату покидал владелец, кошки мяукали громче, чем когда их оставлял в одиночестве незнакомец. Профессор Дэниел Миллс, автор исследования, прокомментировал это так: "Мы не видим никаких дополнительных поводов полагать, что связь между кошкой и хозяином напоминает безопасную привязанность". По предположениям учёных, это может быть связано с тем, что кошки одомашнены не так давно, как собаки. Также учёные учли характер взаимоотношений с хозяином: кошки обычно контактируют с владельцем меньше по времени и интенсивности.
Выводы британских учёных поставили под сомнение их американские коллеги. В 2019 году исследователи из Университета штата Орегон предположили, что люди всё-таки недооценивают кошачью привязанность, считая, что глубокие чувства более характерны для собак. Авторы эксперимента пригласили 79 человек вместе с их питомцами-котятами в возрасте от трёх до восьми месяцев. За идеал привязанности учёные взяли связь мать — младенец, так как если мать находится в одном помещении с ребёнком, он чувствует себя спокойнее и увереннее исследует окружающую обстановку. Вместо теста Эйнсворт учёные использовали адаптированный базовый тест безопасности (SBT), также применяющийся в детско-родительской психологии. Вначале владелец вместе с животным проводил в новом помещении две минуты, затем на такой же период времени покидал его, оставляя животное в одиночестве, и снова возвращался ещё на две минуты. Изучив поведение хвостатых в каждый из временных отрезков, учёные пришли к выводу, что большинство из них (64%) проявляют к хозяину стойкую привязанность, а 36% — амбивалентную, или нестойкую. Интересно, что цифры почти совпали с распределением привязанности у детей и собак. Так, исследования других авторов показали, что 65% младенцев проявляют стойкую привязанность к родителю, 35% — нестойкую, а у собак показатель стойкой привязанности ниже, чем у детей и кошек, — всего 58%.
На котятах учёные не остановились, ведь с возрастом привязанность могла измениться, поэтому провели похожее исследование на группе взрослых животных. Для этого были приглашены владельцы кошек старше года — вместе со своими питомцами они приняли участие в таком же тестировании. Из 38 участвовавших в эксперименте взрослых животных 65,8% (то есть даже немногим больше, чем среди котят) продемонстрировали стойкую привязанность к человеку. Доктор Кристин Витал, одна из авторов исследования, делится своими наблюдениями: "Привязанность — это биологически значимое поведение. Наше исследование показывает, что, когда кошки живут в состоянии зависимости от человека, привязанность к людям может быть гибким приспособлением и большинство кошек используют людей как источник комфорта".
Не все исследователи при этом считают такую методологию допустимой для изучения кошачьей привязанности. Доктор Карло Сиракуза из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета обращает внимание на такую особенность: "Собак изучать легко: вы можете привести их в лабораторию, и они будут довольны. Но кошка — чрезвычайно территориальное существо. Её поведение настолько зависит от окружающей среды, что, если вы переместите её в лабораторию, то, что вы увидите, на самом деле не будет отражать её нормальное поведение".
Возможная причина того, почему кошачью привязанность к людям не воспринимают всерьёз — скупость внешних проявлений. "Кошки — это не люди и не собаки. Люди [для выражения привязанности] обнимаются и целуются. Собаки становятся крайне возбуждены и от радости подпрыгивают. Кошки не делают ничего подобного. Они гораздо более элегантные. Они приближаются к нам. Они трутся о нас головой. Этого им достаточно, потом они уходят", — рассказывает о типичном проявлении привязанности у кошачьих Сиракуза. Согласна с ним и клинический ветеринар Карен Хиестанд из Университета Сассекса: так как домашние кошки происходят от африканской дикой кошки, животного, ведущего нестайный образ жизни, они не очень социальные животные. Основной способ проявить привязанность к другому представителю своего вида — это аллогруминг (так по-научному называется процесс, когда животные вылизывают друг друга).
При этом косвенные данные о поведении животных всё-таки свидетельствуют о том, что человек крайне важен для кошек. Японские учёные решили проверить, запоминают ли коты голос владельца. Для этого 50 животных тестировали в двух помещениях — дома и в кафе. Кошачье имя звучало из динамиков, находящихся в разных частях комнаты и даже за её пределами, а произносил его либо хозяин животного, либо человек того же пола, незнакомый питомцу. Коты однозначно выделяли привычный голос и минимально реагировали на чужой. Доктор Сахо Такаги, одна из соавторов исследования, уверена: "Эти результаты свидетельствуют о том, что кошки очень беспокоятся о своих владельцах, внимательно следят за каждым их действием, думая о том, что произойдёт дальше".
Таким образом, большая часть научных экспериментов показывает, что кошки обладают высоким уровнем привязанности к своим владельцам — это чувство животные демонстрируют так же часто, как младенцы, и даже чуть чаще, чем собаки. При этом многие эксперименты проводились в незнакомой для котов обстановке, что могло повлиять на поведение животных. Важно также понимать: способы выражения привязанности у кошек отличаются от тех, что привычны собакам или людям при общении друг с другом. Кошки по-своему привязаны к хозяевам, хотя и не так часто выбегают их встречать или проявляют другие признаки расположения. Поэтому "кот, который гуляет сам по себе", скорее, заблуждение, не учитывающее психологию этих домашних животных.
Скорее всего, неправда
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