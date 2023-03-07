Правда ли, что кошки, в отличие от собак, не привязываются к хозяину?

Кошки были одомашнены около 10 000-12 000 лет назад при переходе человека к оседлому образу жизни и с началом развития земледелия. Раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, называется фелинологией. Ассоциация любителей кошек (CFA, одна из крупнейших фелинологических организаций) выделяет 42 породы кошек, имеющих право участвовать в чемпионатах, и ещё три (кхао-мани, ликой и той-боб), которые вскоре могут быть признаны. Международная ассоциация кошек более широка в своих взглядах и выделяет целых 73 породы. При этом многие породы, сложившиеся внешне, не признаются пока мировыми организациями — например, китайские кошки танк набирают сотни тысяч подписчиков в Instagram*, но пока не учтены в реестрах. В описании каждой породы фелинологи указывают преобладающие черты характера кошки — например, большую общительность или стремление к независимости от человека.

Учёные идут дальше описательных характеристик и изучают типы кошачьей привязанности. В 2015 году исследователи из британского Университета Линкольна адаптировали популярный психологический тест "Незнакомая ситуация", разработанный в середине XX века психологом Мэри Эйнсворт для оценки привязанности младенца к матери. В оригинальном эксперименте исследовалось поведение ребёнка в возрасте от года до полутора лет в игровой комнате в одиночестве, в присутствии матери, в присутствии матери и незнакомого человека и только с незнакомым человеком. Для кошек оставили три ситуации: в незнакомой комнате с двумя стульями и в одиночестве, там же с хозяином и там же с незнакомцем. Скрытая камера отслеживала поведение животного. Учёные отметили, что единственная разница заключалась в том, что, когда комнату покидал владелец, кошки мяукали громче, чем когда их оставлял в одиночестве незнакомец. Профессор Дэниел Миллс, автор исследования, прокомментировал это так: "Мы не видим никаких дополнительных поводов полагать, что связь между кошкой и хозяином напоминает безопасную привязанность". По предположениям учёных, это может быть связано с тем, что кошки одомашнены не так давно, как собаки. Также учёные учли характер взаимоотношений с хозяином: кошки обычно контактируют с владельцем меньше по времени и интенсивности.